Condenado a 10 años y medio por maltratar a su bebé en Tarragona, y absuelta la madre

Barcelona, 10 oct (EFE).- La Audiencia de Tarragona ha condenado a 10 años y medio de prisión a un hombre por maltratar a su bebé de poco más de un mes en Valls (Tarragona) en 2019, al que ocasionó graves lesiones, y ha absuelto a la madre, que también se sentó en el banquillo de los acusados en el mismo juicio.

En su sentencia, la sección 4 de la Audiencia de Tarragona impone también al acusado la inhabilitación para la patria potestad durante 12 años y la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima en el transcurso de ese mismo periodo de tiempo.

Además, en concepto de responsabilidad civil, lo condena a una indemnización de un millón de euros.

El 13 de febrero de 2019, los padres llevaron al recién nacido al hospital con vómitos y explicaron que pensaban que era una reacción a un medicamento.

El bebé, sin embargo, presentaba lesiones graves compatibles con maltrato, y tuvo que ser ingresado en estado grave en la UCI de neonatos del hospital Joan XXIII de Tarragona.

Poco después, los Mossos d'Esquadra detuvieron al padre, que en el momento de los hechos tenía 22 años, y a la madre, de 21, y el juzgado en funciones de guardia de Tarragona decretó su ingreso en prisión preventiva acusados de un delito de lesiones y otro de maltrato habitual.

Se da la circunstancia, además, de que el padre ya había sido investigado con anterioridad por malos tratos a otro hijo, aunque el caso se acabó archivando por falta de pruebas.

Durante el juicio, el ministerio público pidió 12 años de prisión para ambos progenitores, por un delito de lesiones con deformidad grave y pérdida de órganos principales, así como graves enfermedades físicas y psicológica, con el agravante de parentesco y alevosía, mientras que la acusación particular retiró la acusación a la madre.

En su sentencia, la Audiencia de Tarragona considera probado que entre el 6 y el 13 de febrero de 2019 el hombre, "intencionadamente", agredió a su bebé mediante "zarandeos y sacudidas de aceleración y desaceleración reiteradas, fuertes, rápidas e intensas y golpeándole en diversas ocasiones y en distintos lugares del cuerpo, causándole múltiples lesiones".

El bebé recibió el alta en agosto de ese año con "secuelas irreversibles" como limitaciones visuales, auditivas y parálisis cerebral, además de afectaciones neurológicas muy graves y de una "elevada probabilidad" de que no pueda tener autonomía.

De la numerosa prueba practicada, dice la sentencia, queda descartada "con total rotundidad" la posibilidad de que las lesiones que sufrió el recién nacido se debieran a otros motivos como complicaciones en el embarazo o en el parto, y que los seguimiento pediátricos durante el primer mes constataron que era un "bebé normal y sano", de manera que queda acreditado de forma "inequívoca" el maltrato.

En cuanto a la autoría de ese maltrato, la sala señala que "albergamos serias dudas acerca de la participación" de la madre en los hechos.

Durante el juicio, la progenitora negó cualquier "acto de maltrato" hacia su bebé, y afirmó que tras conocer los hechos y ser consciente de que su pareja "le había mentido", "entró en 'shock".

En cambio, la sentencia sí acusa al padre, ya que su "versión de los hechos" no solamente "nos resulta implausible", sino que "choca frontalmente" con el resto de la prueba practicada durante el juicio.

En este sentido, resalta que las declaraciones del acusado durante el juicio fueron contradictorias y no "son acordes" con las manifestaciones de otros testimonios, y mostró una "falta de preocupación, incluso de indiferencia" cuando su hijo ingresó en urgencias, pese a que los médicos le informaron de la gravedad de las lesiones. EFE

