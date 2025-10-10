Espana agencias

Condenado a 10 años y medio de cárcel un hombre en Tarragona por maltratar a su bebé recién nacido

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Audiencia Provincial de Tarragona ha condenado a 10 años y medio de prisión a un hombre por las graves lesiones que le causó a su hijo recién nacido en Valls (Tarragona) en febrero de 2019 y ha absuelto a la madre del bebé, también juzgada en este procedimiento.

En la sentencia, consultada por Europa Press, el tribunal de la Sección número 4 también impone al padre la prohibición de comunicarse y aproximarse al menor durante 12 años una vez cumplida la pena privativa de libertad.

También acuerda la inhabilitació para la patria potestad durante un tiempo de 12 años y le condena, en materia de responsabilidad civil, a indemnizar al niño con 1 millón de euros por las secuelas causadas.

La sentencia recoge que entre el 6 y el 13 de febrero de 2019 el hombre agredió al bebé, que tenía un mes de vida, "intencionadamente" mediante zarandeos y sacudidas, golpeándolo en diversas ocasiones en distintos lugares del cuerpo, causándole múltiples lesiones que no eran perceptibles a simple vista.

El menor sufrió una hemorragia cerebral bilateral con afectación neurológica severa por la que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y las lesiones le produjeron pérdida de masa cerebral y secuelas irreversibles que afectan a su capacidad motora, así como a la visión y audición, y sufre parálisis cerebral.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Desalojan el astillero de Navantia por la crecida de la rambla de Benipila (Cartagena)

Infobae

La Comisión de Venecia ve problemas de "politización externa e interna" en los modelos propuestos para elegir al CGPJ

La Comisión de Venecia ve

El préstamo con activos rusos a Ucrania tiene "amplio apoyo" en la UE, según presidencia

Infobae

El Hang Seng cierra con una caída del 1,73 %

Infobae

Silence (Acciona) expande a Francia sus estaciones de intercambio de baterías eléctricas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El proyecto de transporte que

El proyecto de transporte que conectará Madrid con Valencia en media hora: “Nosotros lo vamos a vivir”

La Armada Española, un socio de los marines de EEUU a pesar de la tensión diplomática entre Donald Trump y Pedro Sánchez

¿Puede Trump conseguir la expulsión de España de la OTAN? El reglamento del Tratado y la “tranquilidad” del Gobierno

El PSOE aparenta tranquilidad pese a las últimas revelaciones de la UCO sobre Ábalos y los regalos de lujo de la trama Koldo: “Ninguna preocupación, como siempre”

Díaz y Albanese creen que el plan de Trump para Gaza es “un alivio”, pero advierten de que “no es una solución de paz duradera” porque “ignora al pueblo palestino y el mandato de la ONU”

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 1 Super

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 10 de octubre

“Si usas dinero que te han ingresado en la cuenta y no es tuyo, estás cometiendo un delito”: la advertencia de un inspector jefe de la policía

Cuál es el precio de la gasolina este 10 de octubre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

DEPORTES

Fue una leyenda del fútbol

Fue una leyenda del fútbol alemán, le trasplantaron tres veces y ahora lucha por sobrevivir: “No sé cuánto tiempo más viviré”

Marcos Llorente: las fumigaciones, su rutina alimentaria y su vuelta a la Selección

Mbappé mete en problemas a un policía por un buen gesto: proponen la jubilación anticipada del agente

Guardiola quiso llevarse a Dani Güiza al Barcelona, pero hubo un jugador que lo impidió: “No le voy a perdonar”

Jugó en el Atlético de Madrid o el Valencia, su rodilla no le permitió seguir y ahora es inversor inmobiliario: “Tuve que buscar otras fuentes de ingresos”