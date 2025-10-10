Espana agencias

Cinco detenidos por robar en 20 bares y 7 gasolineras y sustraer 28 coches en Asturias

Oviedo, 10 oct (EFE).- Una investigación conjunta de la Guardia Civil y de la Policía Nacional ha permitido la detención de cinco personas a las que se les imputan 20 robos en bares y otros 7 en gasolineras, así como la sustracción de 28 coches en varios concejos asturianos, han informado este viernes ambos cuerpos.

El robo más importante que se les imputa fue cometido el pasado 22 de mayo, cuando lograron apoderarse de 140.000 euros en una estación de servicio de Mieres.

Según los investigadores, los ahora detenidos sustraían coches del grupo VAG (Seat, Audi y Volkswagen) para desplazarse hasta el lugar en el iban a cometer el robo.

Para llevar a cabo el robo de los turismos, violentaban el bombín y una vez en su interior empleaban un dispositivo electrónico que desactivaba el inmovilizador, lo que les permitía poner en marcha el vehículo.

Los autores, que siempre actuaban encapuchados y con guantes, utilizaban una maza o una rejilla metálica de las que se encuentran en los sumideros para reventar los cristales de los bares, o empleaban el coche para irrumpir en el local mediante el método del 'alunizaje'.

Su objetivo eran las cajas registradoras, las cajas fuertes y las máquinas recreativas, y en caso de no poder acceder directamente al dinero no dudaban en llevárselas.

En el caso de las estaciones de servicio, los autores empleaban la violencia y la intimidación para amedrentar a los empleados para que no activaran la alarma y poder acceder a las cajas fuertes o al lugar en la que se guardaba el dinero.

Los detenidos tienen 19, 24, 27, 29 y 34 años y son vecinos de Oviedo, Siero, Llanera y Pola de Lena, y además de los robos los investigadores les imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal, dos delitos contra la seguridad vial y uno de usurpación de estado civil. EFE

