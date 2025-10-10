Espana agencias

China intensifica sus controles sobre las importaciones de chips avanzados

Por Newsroom Infobae

Guardar

Pekín, 10 oct (EFECOM).- China intensificó sus controles sobre las importaciones de chips avanzados, en medio de los esfuerzos de Pekín por convencer a las principales empresas tecnológicas del país de que dejen de adquirir procesadores de inteligencia artificial (IA) de la estadounidense Nvidia, informó este viernes el Financial Times (FT).

Según el rotativo, en las últimas semanas se han movilizado equipos de funcionarios de aduanas en los principales puertos de China para "realizar controles estrictos" sobre los envíos de semiconductores.

Las inspecciones comenzaron con el objetivo de garantizar que las compañías locales dejaran de comprar chips de Nvidia específicos para China, como el H20 y el RTX Pro 6000D, diseñados para cumplir con los controles de exportación estadounidenses y mantener la cuota de mercado de la firma de Jensen Huang en el gigante asiático.

Con todo, una fuente citada por el FT señaló que los controles se habían extendido recientemente a todos los productos semiconductores avanzados, para combatir mejor el contrabando de chips de alta gama que infringen las restricciones de exportación de Washington.

Además de los controles fronterizos, algunos funcionarios de aduanas también investigaron si las compañías locales habían hecho declaraciones falsas en el pasado sobre la importación de chips avanzados, de acuerdo a dos fuentes familiarizadas con el asunto.

El medio británico informó el mes pasado que la Administración del Ciberespacio de China había solicitado a las mayores firmas tecnológicas del país, entre ellas ByteDance y Alibaba, que dejaran de comprar procesadores de IA de Nvidia.

Según los reguladores, los procesadores desarrollados en China ya ofrecen un rendimiento comparable a los productos de la compañía estadounidense autorizados para su venta en el gigante asiático.

La intensificación de los controles fronterizos y la restricción a la compra de procesadores de IA de Nvidia forman parte de los esfuerzos del Gobierno chino por garantizar la autosuficiencia del país en materia tecnológica, en un contexto de creciente pugna con Estados Unidos. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Murcia ante el aviso rojo: 13 municipios sin clase y 66 máquinas desplegadas en carreteras

Infobae

Los Dodgers avanzan a la Serie de Campeonato

Infobae

La Agencia EFE inicia una serie informativa especial por el aniversario de la dana

Infobae

Comisionada del Gobierno: Iremos con las víctimas de la mano en la reconstrucción posdana

Infobae

El periodo de aceptación de la opa del BBVA sobre el Sabadell concluye este viernes

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PSOE aparenta tranquilidad pese

El PSOE aparenta tranquilidad pese a las últimas revelaciones de la UCO sobre Ábalos y los regalos de lujo de la trama Koldo: “Ninguna preocupación, como siempre”

Díaz y Albanese creen que el plan de Trump para Gaza es “un alivio”, pero advierten de que “no es una solución de paz duradera” porque “ignora al pueblo palestino y el mandato de la ONU”

Una española, dos marroquíes y tres noruegos: los activistas de la Global Sumud Flotilla que llevan detenidos una semana en Israel

Donald Trump no quiere a España en la OTAN: “Tal vez debería ser expulsada”

La Policía Nacional detiene al hacker que filtró datos personales de Pedro Sánchez y altos cargos del Estado

ECONOMÍA

La falta de acuerdos políticos

La falta de acuerdos políticos para la vivienda preocupa a los españoles: “Un alquiler en un barrio humilde puede costar 1.500 €, si el salario base es 1.200 €, es inalcanzable"

Viento de cola para las pymes: el 60% prevé vender más este año, pero la excesiva regulación frena su crecimiento

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 9 octubre

Esto es lo que la empresa debe darte si teletrabajas, según el Tribunal Supremo

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

DEPORTES

Fue una leyenda del fútbol

Fue una leyenda del fútbol alemán, le trasplantaron tres veces y ahora lucha por sobrevivir: “No sé cuánto tiempo más viviré”

Marcos Llorente: las fumigaciones, su rutina alimentaria y su vuelta a la Selección

Mbappé mete en problemas a un policía por un buen gesto: proponen la jubilación anticipada del agente

Guardiola quiso llevarse a Dani Güiza al Barcelona, pero hubo un jugador que lo impidió: “No le voy a perdonar”

Jugó en el Atlético de Madrid o el Valencia, su rodilla no le permitió seguir y ahora es inversor inmobiliario: “Tuve que buscar otras fuentes de ingresos”