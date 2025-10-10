Espana agencias

China impondrá desde el 14 de octubre una "tarifa portuaria especial" a barcos de EE. UU.

Por Newsroom Infobae

Guardar

Pekín, 10 oct (EFECOM).- El Ministerio de Transporte de China ha anunciado este viernes la imposición de una "tarifa portuaria especial" a los buques de Estados Unidos, en respuesta a una medida similar impulsada por Washington contra los barcos chinos y cuya entrada en vigor estaba prevista para el próximo 14 de octubre.

En un comunicado, el Ministerio ha explicado que, a partir de ese mismo 14 de octubre, se someterá a una tarifa portuaria especial a los buques de propiedad, operación o bandera estadounidense; así como a los construidos en el país norteamericano o pertenecientes a empresas con, al menos, un 25 % de capital de EE. UU..

El recargo se aplicará por cada viaje y aumentará de forma gradual: comenzará con 400 yuanes (56,11 dólares, 48,49 euros) por tonelada neta el 14 de octubre, subirá a 640 yuanes en abril de 2026, a 880 yuanes en abril de 2027 y alcanzará los 1.120 yuanes por tonelada neta a partir del 17 de abril de 2028.

"Si un mismo buque realiza escalas en varios puertos chinos dentro de un mismo viaje, la tarifa se cobrará solo en el primer puerto, los siguientes puertos no volverán a cobrarla. Además, a una misma embarcación no se le cobrará esta tarifa más de cinco veces al año", ha aclarado el Ministerio de Transporte.

Esta medida responde a una parecida de la Oficina del Representante Comercial de Estados (USTR, por sus siglas en inglés), que el pasado abril anunció tarifas especiales derivadas de la investigación bajo la Sección 301 sobre las industrias marítima, logística y de construcción naval de China.

El organismo estadounidense indicó que, a partir del 14 de octubre, se impondrían recargos en las tarifas portuarias a los buques propiedad u operados por empresas chinas, así como a las embarcaciones de bandera china y a los barcos construidos en China.

Según la USTR, el intento de China por dominar los sectores marítimo, logístico y de construcción naval es "injustificable y perjudica o restringe el comercio estadounidense", razón por la cual optó por aplicar estos cargos.

La implementación de estas tarifas portuarias, sumadas a la última batería de restricciones a la exportación de tierras raras, podría complicar el devenir de las conversaciones entre el presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, quienes tienen previsto mantener una reunión presencial en Corea del Sur a finales de mes. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El 'paciente experto' se abre paso en salud mental: El valor de compartir experiencias

Infobae

Abatido el toro perdido hace cinco días tras un festejo taurino en Romancos (Guadalajara)

Infobae

El Museo de Jaén saca del olvido la serie de 'Los Caprichos de Goya' que recibió en 1915

Infobae

Condenada a 18 años por asesinar a su compañera de celda en la cárcel de Pamplona

Infobae

La Audiencia de Madrid impone al pederasta de Valdeavero un máximo de 20 años de cumplimiento de cárcel

La Audiencia de Madrid impone
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El proyecto de transporte que

El proyecto de transporte que conectará Madrid con Valencia en media hora: “Nosotros lo vamos a vivir”

La Armada Española, un socio de los marines de EEUU a pesar de la tensión diplomática entre Donald Trump y Pedro Sánchez

¿Puede Trump conseguir la expulsión de España de la OTAN? El reglamento del Tratado y la “tranquilidad” del Gobierno

El PSOE aparenta tranquilidad pese a las últimas revelaciones de la UCO sobre Ábalos y los regalos de lujo de la trama Koldo: “Ninguna preocupación, como siempre”

Díaz y Albanese creen que el plan de Trump para Gaza es “un alivio”, pero advierten de que “no es una solución de paz duradera” porque “ignora al pueblo palestino y el mandato de la ONU”

ECONOMÍA

Precio del oro en España:

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 10 de octubre

“Si usas dinero que te han ingresado en la cuenta y no es tuyo, estás cometiendo un delito”: la advertencia de un inspector jefe de la policía

Cuál es el precio de la gasolina este 10 de octubre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 10 de octubre

Viento de cola para las pymes: el 60% prevé vender más este año, pero la excesiva regulación frena su crecimiento

DEPORTES

Fue una leyenda del fútbol

Fue una leyenda del fútbol alemán, le trasplantaron tres veces y ahora lucha por sobrevivir: “No sé cuánto tiempo más viviré”

Marcos Llorente: las fumigaciones, su rutina alimentaria y su vuelta a la Selección

Mbappé mete en problemas a un policía por un buen gesto: proponen la jubilación anticipada del agente

Guardiola quiso llevarse a Dani Güiza al Barcelona, pero hubo un jugador que lo impidió: “No le voy a perdonar”

Jugó en el Atlético de Madrid o el Valencia, su rodilla no le permitió seguir y ahora es inversor inmobiliario: “Tuve que buscar otras fuentes de ingresos”