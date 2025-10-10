Espana agencias

Casimiro: "Valencia está en un estado de euforia, de plena confianza"

Por Newsroom Infobae

Lugo, 10 oct (EFE).- Luis Casimiro, entrenador del Río Breogán, espera un partido de “máxima exigencia” ante el Valencia Basket, un rival que, a su juicio, ha dado un salto de calidad respecto a la pasada temporada.

“El año pasado ya dije que Valencia era un candidato a ganar la Liga, y terminó jugando la final. Ahora mismo, después de ganar la Supercopa, está en un estado de euforia, de plena confianza, de creerse que puede ganar al Real Madrid, al Barça… está en un momento muy bueno”, avisó.

“Los jugadores que han llegado son muy buenos y eso lo hace todo muy fácil. Si el año pasado ya eran buenos, ahora son mejores. El estilo de juego es el mismo, pero la diferencia está en la confianza que tienen y en la calidad de sus jugadores”, incidió.

Durante su comparecencia ante los periodistas, el técnico breoganista elogió al bloque que dirige Pedro Martínez, con el que ya perdieron este verano en la final del torneo EncestaRías de Pontevedra.

“Es un equipo que juega muy físico, a un nivel de posesiones muy alto, que te castiga si no estás con la concentración necesaria. Ahora mismo diría que es el rival de máxima exigencia de la Liga, sobre todo al nivel físico y mental que te llevan porque son como un rodillo. Es una piedra de toque para saber que podemos competir a ese nivel”, puso de relieve.

El técnico ciudadrealeño destacó que sus jugadores respondieron “muy bien” durante la semana al mazazo que supuso arrancar el curso con una dura derrota en la pista del Hiopos Lleida .

“Ahora falta trasladarlo a la pista el próximo día, pero la reacción siempre ha sido muy buena desde que empezamos el 25 de agosto. El equipo está trabajando con intensidad, con buen ritmo y con buena actitud, y el otro día no la tuvimos. No hay justificación ninguna”, admitió.

Casimiro confirmó que el base croata Dominik Mavra está “cada día mejor” de su lesión de rodilla, y no reveló a que jugador descartará para el encuentro del domingo.

“De momento tengo un roster de 13 jugadores para elegir y optaré por la decisión que más se ajuste a lo que necesite el equipo. Tenemos que dejarnos el cien por cien a nivel físico y mental en la pista, luego podemos estar más o menos acertados, pero nuestra intensidad es innegociable”, avisó. EFE

