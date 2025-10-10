Espana agencias

Bruselas presentará el próximo viernes la nueva 'hoja de ruta para la preparación de la Defensa 2030'

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Comisión Europea dará a conocer el próximo viernes la nueva 'hoja de ruta para la preparación de la Defensa 2030' con la que busca que la UE mejore sus capacidades y su autonomía frente a las amenazas a su seguridad, con la vista puesta principalmente en las que llegan desde Rusia.

Así lo ha desvelado la secretaria general del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), Belén Martínez Carbonell, durante su participación en el Foro de la Nueva Defensa y el Espacio en Madrid, organizado por Nueva Economía Fórum.

Lo que busca esta 'hoja de ruta' y en general la agenda de seguridad y defensa es que la UE sea capaz de "actuar de forma más autónoma y tener esa capacidad de decidir qué es lo que queremos hacer", ha señalado. "No es armarnos por armarnos, sino porque para defender la paz tenemos que estar preparados para la guerra, pero todavía no lo estamos", ha explicado.

Con todo, ha reconocido que la UE no estará preparada para asumir en solitario su defensa "al 100% en 2030, aunque cumplamos toda esta hoja de ruta, quizás en 2035". "Lo que sí estaremos es mucho más preparados", ha afirmado, subrayando que si se cumple la hoja de ruta tendrá "mucha más capacidad para influenciar las decisiones en el sentido en que nosotros queremos que se tomen".

"No es que en 2030 vamos a tener una capacidad autónoma total y nos podamos desvincular de la OTAN y de Estados Unidos y de todo, pero tenemos que para 2030 tener una capacidad suficiente para poder tomar decisiones de forma autónoma", ha señalado Martínez.

ENFOQUE 360

Por otra parte, la secretaria general del SEAE ha asegurado que la 'hoja de ruta' tendrá un "enfoque de 360 grados", tanto desde el punto de vista geográfico como también temático, "porque las amenazas a las que hacemos frente son muy diversas y las amenazas híbridas son un buen ejemplo de amenazas que requieren un enfoque 360".

Ahora mismo, ha resaltado, "la amenaza más inminente para la Unión Europea viene por el flanco este" y tiene impacto en toda la UE porque "si puede haber drones en Múnich, los puede haber en Barajas".

Asimismo, ha adelantado que "la seguridad espacial va a estar muy presente también en esta hoja de ruta, muy claramente definida como una de las áreas prioritarias donde tenemos que trabajar" habida cuenta de que "todo lo que es tecnología, inteligencia artificial y espacio, es el gran desafío" que hay que abordar.

También se ha referido al papel que va a desempeñar la Agencia Europea de Defensa a la hora de "facilitar la cooperación entre los Estados miembros", facilitando procedimientos de licitaciones gratuitas, coordinados y conjuntos, y elaborando "informes regulares sobre cómo vamos avanzando conjuntamente en nuestras ambiciones de seguridad y defensa".

En este sentido, la 'hoja de ruta' contempla la presentación de un informe anual por parte de la Comisión Europea y la Alta Representante de Política Exterior, Kaja Kallas, al Consejo Europeo informando sobre los avances en las capacidades fijadas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Desalojan el astillero de Navantia por la crecida de la rambla de Benipila (Cartagena)

Infobae

La Comisión de Venecia ve problemas de "politización externa e interna" en los modelos propuestos para elegir al CGPJ

La Comisión de Venecia ve

El préstamo con activos rusos a Ucrania tiene "amplio apoyo" en la UE, según presidencia

Infobae

El Hang Seng cierra con una caída del 1,73 %

Infobae

Silence (Acciona) expande a Francia sus estaciones de intercambio de baterías eléctricas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El proyecto de transporte que

El proyecto de transporte que conectará Madrid con Valencia en media hora: “Nosotros lo vamos a vivir”

La Armada Española, un socio de los marines de EEUU a pesar de la tensión diplomática entre Donald Trump y Pedro Sánchez

¿Puede Trump conseguir la expulsión de España de la OTAN? El reglamento del Tratado y la “tranquilidad” del Gobierno

El PSOE aparenta tranquilidad pese a las últimas revelaciones de la UCO sobre Ábalos y los regalos de lujo de la trama Koldo: “Ninguna preocupación, como siempre”

Díaz y Albanese creen que el plan de Trump para Gaza es “un alivio”, pero advierten de que “no es una solución de paz duradera” porque “ignora al pueblo palestino y el mandato de la ONU”

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 1 Super

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 10 de octubre

“Si usas dinero que te han ingresado en la cuenta y no es tuyo, estás cometiendo un delito”: la advertencia de un inspector jefe de la policía

Cuál es el precio de la gasolina este 10 de octubre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

DEPORTES

Fue una leyenda del fútbol

Fue una leyenda del fútbol alemán, le trasplantaron tres veces y ahora lucha por sobrevivir: “No sé cuánto tiempo más viviré”

Marcos Llorente: las fumigaciones, su rutina alimentaria y su vuelta a la Selección

Mbappé mete en problemas a un policía por un buen gesto: proponen la jubilación anticipada del agente

Guardiola quiso llevarse a Dani Güiza al Barcelona, pero hubo un jugador que lo impidió: “No le voy a perdonar”

Jugó en el Atlético de Madrid o el Valencia, su rodilla no le permitió seguir y ahora es inversor inmobiliario: “Tuve que buscar otras fuentes de ingresos”