Espana agencias

Bolaños subraya el intenso trabajo del Gobierno para la liberación de Corina Machado

Por Newsroom Infobae

Guardar

Madrid, 10 oct (EFE).- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha subrayado este viernes el compromiso de España con los derechos humanos, la democracia y la paz y ha recordado que el Gobierno "trabajó intensamente" para la liberación de María Corina Machado cuando fue retenida en Venezuela.

Bolaños se ha pronunciado así en declaraciones a los medios después de firmar un convenio con la ONCE para implementar medidas de accesibilidad a la Justicia al ser preguntado por la concesión del Premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana.

"No me corresponde a mí, claro, valorar la decisión que ha tomado el Comité del Nobel", ha respondido el ministro, quien ha afirmado que "España siempre es un país comprometido con los derechos humanos, con la democracia, con la paz, que impere en todo el mundo". EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Getafe Negro celebra este año su mayoría de edad dando protagonismo a países escandinavos

Infobae

Montero: Trump estará "algo disgustado" por no haber recibido el Nobel de la Paz

Infobae

El Gobierno de Ayuso no se siente "cuestionado" por Feijóo por el aborto y ve "absurdo" el registro de objetores

El Gobierno de Ayuso no

Saiz se pregunta quién es la voz autorizada del PP para hablar del aborto o de inmigración

Infobae

Familiares de gazatíes acusan al Gobierno de ser "cómplice" con el genocidio palestino

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía israelí presenta cargos

La Policía israelí presenta cargos contra Reyes Rigo, la española acusada de “morder a una funcionaria”: piden prisión preventiva

Una empresa vasca producirá carros de combate para EEUU con un contrato de 5000 millones de euros: fabricarán 7000 unidades

Los líderes políticos felicitan a María Corina Machado tras ganar el Nobel de la Paz: “Venezuela tendrá pronto una presidenta”

El proyecto de transporte que conectará Madrid con Valencia en media hora: “Nosotros lo vamos a vivir”

La Armada Española, un socio de los marines de EEUU a pesar de la tensión diplomática entre Donald Trump y Pedro Sánchez

ECONOMÍA

Estos son los números ganadores

Estos son los números ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Carmen Pérez-Pozo, experta en finanzas: “El conocimiento financiero es una forma de libertad. Muchas personas adultas toman decisiones importantes sin una base mínima”

Paco Ávila, empresario multimillonario: “Yo a mis dos hijas siempre les hablo de negocios, siempre estoy poniéndoles problemas”

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

DEPORTES

Fue una leyenda del fútbol

Fue una leyenda del fútbol alemán, le trasplantaron tres veces y ahora lucha por sobrevivir: “No sé cuánto tiempo más viviré”

Marcos Llorente: las fumigaciones, su rutina alimentaria y su vuelta a la Selección

Mbappé mete en problemas a un policía por un buen gesto: proponen la jubilación anticipada del agente

Guardiola quiso llevarse a Dani Güiza al Barcelona, pero hubo un jugador que lo impidió: “No le voy a perdonar”

Jugó en el Atlético de Madrid o el Valencia, su rodilla no le permitió seguir y ahora es inversor inmobiliario: “Tuve que buscar otras fuentes de ingresos”