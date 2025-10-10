Bolaños subraya el intenso trabajo del Gobierno para la liberación de Corina Machado

Madrid, 10 oct (EFE).- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha subrayado este viernes el compromiso de España con los derechos humanos, la democracia y la paz y ha recordado que el Gobierno "trabajó intensamente" para la liberación de María Corina Machado cuando fue retenida en Venezuela.

Bolaños se ha pronunciado así en declaraciones a los medios después de firmar un convenio con la ONCE para implementar medidas de accesibilidad a la Justicia al ser preguntado por la concesión del Premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana.

"No me corresponde a mí, claro, valorar la decisión que ha tomado el Comité del Nobel", ha respondido el ministro, quien ha afirmado que "España siempre es un país comprometido con los derechos humanos, con la democracia, con la paz, que impere en todo el mundo". EFE