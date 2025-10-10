Bolaños defiende que España es un socio leal de la OTAN "y así va a seguir siendo"

Madrid, 10 oct (EFE).- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido que España es un socio leal y de pleno derecho de la OTAN "y así va a seguir siendo".

En declaraciones a los medios después de firmar un convenio con la ONCE para implementar medidas de accesibilidad a la Justicia, Bolaños ha respondido así a las palabras del presidente de EEUU Donald Trump, quien sugirió a su homólogo finlandés, Alexander Stubb, que "quizás deberían expulsar" a España de la OTAN por no cumplir los compromisos de gasto en defensa de la alianza.

El titular de Justicia ha explicado que el compromiso de gasto en defensa de España del 2 % no fue un compromiso establecido unilateralmente por España, sino que fue un compromiso que se acordó con el secretario general de la OTAN en la última cumbre.

Y ha destacado que se alcanzó ese compromiso para no afectar otras partidas de gasto social "que para nosotros es fundamental como gobierno socialdemócrata que somos".

En este sentido, ha criticado al PP por mostrarse dispuesto a aumentar al 5 % el gasto en defensa. "Me imagino que lo hará porque no tendrá ningún problema en recortar el estado de bienestar y el gasto social en España". EFE

