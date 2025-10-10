Espana agencias

Bildu y BNG apuestan por la soberanía de Euskadi y Galicia frente a la "ola reaccionaria"

Por Newsroom Infobae

Bilbao, 10 oct (EFE).- EH Bildu y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) se han comprometido este viernes en Bilbao a "ahondar en la construcción nacional" hasta el reconocimiento del derecho a la soberanía de Euskadi y Galicia "frente a la ola reaccionaria venidera".

Representantes de las dos formaciones soberanistas, reunidos en Bilbao, han apostado por superar el modelo actual de Estado "sostenido sobre el régimen del 78", al considerar que "se ha mostrado incapaz de dar respuesta a las aspiraciones democráticas y nacionales de los pueblos que lo conforman".

Superar ese marco es una "prioridad" para EH Bildu y el BNG con el fin de avanzar hacia un modelo "verdaderamente democrático y justo en el que se reconozca el derecho a la soberanía de nuestras naciones".

Las dos formaciones han destacado en un comunicado su "relación de confianza" desde hace años, plasmada en su candidatura conjunta en las elecciones al Parlamento Europeo en 2014, en nombre de 'Los Pueblos Deciden', así como en 2019 y 2024 bajo la denominación de 'Ahora Repúblicas'.

Los responsables de las dos formaciones han apostado por un modelo de política forestal "que ponga fin al espolio y depredación capitalista que en Galicia promueve el PP al servicio de grandes multinacionales".

Al mismo tiempo, han considerado "una obligación" avanzar en derechos sociales y nacionales en estos tiempos donde los tambores de guerra resuenan con fuerza en el mundo y existe un clima de autoritarismo creciente".

Por parte de EH Bildu han participado en la reunión Gorka Elejabarrieta, secretario de Relaciones Políticas y portavoz en el Senado; Oihana Etxebarrieta, parlamentaria vasca y miembro del equipo de Relaciones Políticas, y el senador Mario Zubiaga.

En nombre del BNG han acudido tres miembros de su Ejecutiva Nacional: Montse Prado, corresponsable de internacional y vicepresidenta del Parlamento de Galiza; Nestor Rego, coordinador del área de institucional y diputado en el Congreso, y Lucía López, secretaria nacional de Organización. EFE

