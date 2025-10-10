Auserón actuará con su nuevo disco en siete ciudades españolas

Madrid, 10 oct (EFE).- Tras haber explorado la tradición cubana, el rock y el jazz, Santiago Auserón le canta a Grecia en 'Neratzi', el nuevo disco del compositor conocido por ser el líder del grupo Radio Futura, y con el que saldrá de gira por siete ciudades españolas.

El primero de estos conciertos será el 7 de noviembre en la Bisbal d'Empordá (Girona), y después la gira recalará en Terrasa, Cáceres, Badajoz, Valencia, Madrid y Barcelona.

El nuevo disco de Auserón nace de la colaboración con dos leyendas musicales helenas: el maestro del buzuki Vaggelis Tzeretas y el cantante Theodoros Karellas.

"Llevo 40 años de interiorizar a fondo el canto en nuestra lengua natal en boca de negros y mulatos, pero yo, que me doctoré con una tesis sobre la música en la Antigua Grecia, echaba de menos no haber ido a conocer la Grecia actual y allí fue donde encontré una profundidad insondable y algo muy fuerte, la frontera opuesta, la frontera este", explicó el zaragozano en una entrevista con EFE esta semana.

El disco sale este viernes a las tiendas en formato cd-libro y vinilo para ofrecer una selección de temas de composición propia y otros clásicos griegos del siglo XX, destacando algunas baladas del Mediterráneo adaptadas al castellano por el propio cantante de Zaragoza.

Grabado en los 133 Studios de Atenas, 'Neratzi' además contará con la colaboración de los músicos griegos mencionados y la participación de la cantautora española Anni B Sweet en el sencillo 'Alborada en Tono Menor', el segundo adelanto del álbum que fue publicado tras el tema de apertura 'El Desdén'.

Esta mezcla de culturas es uno de los ejes del nuevo álbum, que el cantante ha titulado con la palabra griega para la naranja, cuyo espíritu reivindica el mestizaje mediterráneo de países como España a partir de nueve temas.

Santiago Auserón (Zaragoza, 1954) fue el fundador de la mítica banda Radio Futura (1979-1992), pero lleva años desarrollando una carrera en solitario bajo el nombre de Juan Perro, cuyo último trabajo gira en torno a su nuevo proyecto en directo, 'La Academia Nocturna'.

Premio Nacional de Músicas Actuales y Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes, Auserón es reconocido por los expertos en los llamados "palos de ida y de vuelta", un tipo de música trasatlántica que unió a España con Cuba a través de su disco 'Semillas del son' (1991), en referencia al son cubano. EFE