Arón Díaz: "Guadalajara está muy necesitado"

Cangas do Morrazo (Pontevedra), 10 oct (EFE).- Arón Díaz, extremo izquierdo del Frigoríficos del Morrazo, no escondió la importancia del partido de mañana, sábado, contra el colista Guadalajara, único equipo que todavía no ha puntuado en la liga Asobal.

“Guadalajara está muy necesitado, pero la Liga está empezando y ningún equipo tiene que caer en la desesperación. Nosotros estamos muy motivados, son dos puntos muy importantes”, afirmó.

El jugador, que reaparecerá tras perderse el último partido ante el Barça por unas molestias, señaló que cada partido en O Gatañal es “una final” para su equipo.

“Aquí podemos ganar a cualquier rival, sea el colista como en este caso el Guadalajara o uno de los equipos de la zona alta. En O Gatañal somos muy fuertes y queremos seguir manteniendo esa condición”, señaló Díaz, quien auguró un duelo “muy correoso” ante uno de sus rivales directos en la pelea por la salvación.

Por ello, el extremo hizo un llamamiento a su afición: “Es un horario distinto a lo habitual (17.30 horas), pero necesitamos que O Gatañal esté lleno porque con el apoyo de nuestra gente somos más fuertes”. EFE

