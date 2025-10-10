Espana agencias

ArcelorMittal cae más de 3 % tras rebaja de recomendación de Goldman Sachs

Madrid, 10 oct (EFECOM).- La compañía siderúrgica ArcelorMittal registra una caída de más del 3 % en bolsa penalizada por el cambio realizado por Golmand Sachs en un informe sobre sus previsiones sobre el comportamiento de la acción de la compañía.

Tras comenzar la sesión con caídas del 2 %, los títulos de ArcelorMittal ya ceden el 3,09 % y se sitúan en 33,27 euros, aunque en lo que va de año acumula una subida que se acerca al 50 %.

ArcelorMittal se sitúa como el valor que más cede del IBEX 35, que a esta hora sube un escaso 0,16 %, y ha perdido el nivel de los 15.700 puntos, que alcanzaba a las 10:00 horas.

Solamente en lo que va de mes, la acción registra un avance del 15 %, al verse beneficiado el valor por los rumores y después confirmación de la subida de aranceles al acero por parte de la UE.

Goldman Sachs considera que este escenario ya está descontado del precio, y aunque mantiene el precio objetivo de la acción en 30 euros, rebaja la recomendación sobre el valor desde comprar a neutral.

Esta misma semana, los analistas de Renta4, sobreponderaban el precio de la acción de ArcelorMittal, aunque situaban en revisión el precio objetivo de la acción que antes había establecido en 34 euros.

Según Renta 4, las medidas de la Comisión Europea para protger a la industria siderúrgica europea de la sobecapacidad mundial eran positivas para la compañía al poder permitir aumentar los niveles de producción y envíos de acero. EFECOM

EFE

