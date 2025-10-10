Espana agencias

ANPE reclama medidas de apoyo emocional a los docentes para mejorar su salud mental

Madrid, 10 oct (EFE).- El sindicato ANPE ha reclamado medidas de apoyo emocional a los docentes para mejorar su salud mental, y ha alertado de que han aumentado los problemas psicológicos, de ansiedad y estrés del profesorado ante la mayor carga de trabajo que deben afrontar y unas aulas más complejas.

En el Día Mundial de la Salud Mental, ANPE señala que existe un problema "creciente y a menudo, invisibilizado" en los docentes, vinculado al impacto de sus condiciones laborales.

El sindicato señala en un comunicado que los riesgos psicosociales presentes en el ámbito educativo —como la sobrecarga de trabajo, el estrés continuado, la falta de autonomía o el escaso apoyo institucional y social— están afectando de manera significativa al bienestar psicológico, físico y emocional del profesorado.

"Esta situación, unida a la complejidad cada vez mayor del contexto escolar, está provocando un aumento de los casos de estrés, ansiedad, síndrome del trabajador quemado y otras patologías asociadas", incide tras urgir medidas de prevención de riesgos psicosociales, protocolos de apoyo emocional y programas de formación en gestión del estrés y autocuidado.

ANPE propone un entorno laboral saludable, donde el profesorado tenga capacidad de decisión y apoyo por parte de equipos directivos, compañeros y familias y recuerda que disponen de un servicio gratuito de Defensor del Profesor para todos los docentes que necesiten ayuda, apoyo y orientación ante cualquier tipo de situación de conflictividad escolar.

El sindicato recuerda que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) identifica la enseñanza como una de las profesiones con mayor riesgo de estrés laboral, debido a la elevada carga de trabajo, la responsabilidad que implica la labor educativa y los desafíos constantes dentro del aula.EFE

