Alerta en 4 comunidades por lluvia con Murcia y C.Valenciana en rojo, hasta 180 litros/12h

Madrid, 10 oct (EFE).- Las intensas lluvias derivadas de la dana Alice mantienen este viernes en alerta a cuatro comunidades del sur y este peninsular, con mayor incidencia en la Región de Murcia y en la Comunidad Valenciana, donde hay aviso rojo (riesgo extremo) por acumulaciones de hasta 180 litros en 12 horas, informa la Aemet en su web.

La Región de Murcia mantiene activada la alerta roja en el Campo de Cartagena y en la localidad de Mazarrón por un precipitación acumulada de 60 litros en una hora o 180 litros en 12 horas; En la vega del Segura hay nivel naranja (riesgo importante) por lluvias de hasta 30 litros en una hora o 100 litros en 12 horas, más probables en el sur y este de la zona.

En el valle del Guadalentin, en Lorca y en Águilas el aviso por lluvias es amarillo (riesgo), 25 litros en una hora u 80 litros en 12 horas.

En la Comunidad Valenciana el aviso rojo solo afecta a la provincia de Alicante, donde en el litoral sur están previstos hasta 180 litros en 12 horas, mientras que en el litoral norte de la provincia hay alerta naranja por precipitaciones de hasta 60 litros en una hora.

En la provincia de Valencia la alerta es naranja en todo el litoral además de en puntos del interior sur, con lluvias que precipitarán entre 40 y 60 litros en una hora o 100 litros en 12 horas; En Castellón, en amarillo, se prevén entre 20-30 litros en una hora.

La Agencia de Meteorología precisa que el aviso rojo en ambas comunidades estará, de momento, activo desde las 10:00 horas hasta las 23:59 hora peninsular.

Toda Andalucía, salvo las provincias de Huelva y Jaén, y la provincia de Tarragona (Cataluña) mantienen activado el nivel amarillo por precipitaciones que dejarán entre 15 y 20 litros en una hora.

La Aemet advierte de que con la alerta roja el riesgo es extremo con fenómenos meteorológicos no habituales de intensidad excepcional y con un nivel de riesgo para la población muy alto, mientras que con el nivel naranja hay riesgo importante en fenómenos meteorológicos no habituales y para actividades usuales. EFE

