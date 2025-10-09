Espana agencias

Un hombre acepta dos años de prisión por violar a una mujer en Oleiros (A Coruña) en casa de una amiga común

Por Newsroom Infobae

Guardar

Un hombre acusado de un delito de violación sobre una mujer en el domicilio de una amiga común, en octubre de 2022, en el municipio coruñés de Oleiros ha aceptado una pena de dos años de prisión.

Lo ha hecho tras un acuerdo entre el Ministerio Fiscal, la defensa y la acusación particular en el juicio previsto para este jueves, día 9, en la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña.

Se ha producido tras reconocer los hechos el procesado y acordarse una rebaja de la condena al incluir la atenuante de intoxicación por alcohol y reparación del daño por haber abonado a la víctima 35.000 euros.

Además de la pena de cárcel, se le ha impuesto al acusado dos años y seis meses de libertad vigilada, así como la prohibición de aproximarse a la mujer a una distancia menor de 300 metros y de comunicarse con ella por cualquier medio, ambas en un plazo de cinco años.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Yolanda Díaz proclama que hay Gobierno progresista "para rato" y que ganarán las elecciones en 2027

Yolanda Díaz proclama que hay

BNG ve "un despropósito mayúsculo" premiar a Trump con el Nobel de la Paz siendo "el principal defensor" del "genocidio"

BNG ve "un despropósito mayúsculo"

El PP ve "muy nervioso" a Sánchez tras el informe de la UCO: "La financiación irregular sobrevuela las cabezas del PSOE"

El PP ve "muy nervioso"

PP contrapone la dimisión de consejera andaluza con la continuidad de Redondo: "Son formas distintas de hacer las cosas"

PP contrapone la dimisión de

Justicia deniega por primera vez derechos de reversión en Madrid Nuevo Norte tras desafectación de terrenos

Justicia deniega por primera vez
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Procedente el despido de una

Procedente el despido de una teleoperadora que durante dos meses realizó 1.500 llamadas pero ninguna acabó en venta

El Puerto de Barcelona recibirá tres buques de la Armada para participar en el Salón Náutico: llegarán dos cazaminas y una fragata

Una empresa denuncia un robo y pide 48.224 euros a su aseguradora: no tendrá que pagarlo porque no se pudo demostrar que el delito realmente ocurriera

Francisco Rius, inspector jefe de la policía, sobre los menores de 14 años: “Hagan lo que hagan, no van a cometer un delito”

Así será el desfile del 12 de Octubre: horario y recorrido, la posibilidad de lluvia o los 3800 militares

ECONOMÍA

Números ganadores del Super Once

Números ganadores del Super Once del Sorteo 1

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Yolanda Díaz ampliará a 10 días el permiso por fallecimiento y creará uno nuevo para cuidados paliativos

Unos ancianos donan la vivienda a su hijo y su otra hija le acusa de estar vaciando sus pensiones para reformarla: 857 euros cada mes

“Ningún sindicato en Suecia deja que un trabajador gane menos de 2.150 euros al mes”: un economista lo explica

DEPORTES

Guardiola quiso llevarse a Dani

Guardiola quiso llevarse a Dani Güiza al Barcelona, pero hubo un jugador que lo impidió: “No le voy a perdonar”

Jugó en el Atlético de Madrid o el Valencia, su rodilla no le permitió seguir y ahora es inversor inmobiliario: “Tuve que buscar otras fuentes de ingresos”

Cristiano Ronaldo se convierte en el primer y único futbolista multimillonario: de dónde viene su fortuna

Piqué vuelve a cargar contra los árbitros durante un partido del Andorra: “Esto es una puta vergüenza”

Un exjugador del Real Madrid muestra su apoyo a Israel, país en el que jugó unos años: “Estoy orgulloso de amar y ser amado por el pueblo israelí”