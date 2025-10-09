España

Tribunal de Cuentas afirma que su labor no es la de la UCO, que habrá encontrado "algunos pagos" del PSOE no facilitados

Por Newsroom Infobae

La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha reiterado desde el Senado que la labor del órgano fiscalizador no es la misma que realiza la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, admitiendo la posibilidad de que este servicio "tenga más competencias" y que por ello intuye que ha encontrado "algunos pagos" del PSOE no facilitados.

Así se ha pronunciado en la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo' en relación al último informe de la UCO que recoge pagos del PSOE a José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García "en metálico" y "sin respaldo documental".

Ante las preguntas del PP, Chicano ha asegurado que no conoce el informe de la UCO, aunque ha insistido en que realizan labores distintas ya que el Tribunal de Cuentas trabaja con la documentación que el fiscalizado facilita y no puede entrar de oficio.

"No somos un órgano antifraude", ha proclamado en varias ocasiones Enriqueta Chicano, que ha recalcado que la institución que preside no tiene "autoridad" para "abrir cajas o romper ordenadores": "Es más, con algunas de las competencias que tenemos, como es la solicitud a los bancos para ver cuál es en el aspecto de la tesorería la situación bancaria de los partidos políticos, hemos tenido algunas dificultades".

Con todo esto, ha dicho que "seguramente" a lo mejor la UCO ha encontrado "algunos pagos" que el fiscalizado no ha facilitado al Tribunal de Cuentas.

Por su parte, el senador del PP Salvador de Foronda ha explicado que el informe de la UCO apunta a cobros de Ábalos y Cerdán en sobres en diversos años, denunciando que esta situación "se salta la ley de capitales".

A esto, Enriqueta Chicano ha precisado que el último informe que ha visto el Tribunal de Cuentas relacionado con los partidos es del año 2020 y el de 2021 está pendiente de enviar.

