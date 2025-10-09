Temas del día de EFE Economía del viernes 10 de octubre de 2025

BBVA SABADELL

Madrid - Los accionistas del Banco Sabadell tienen hasta última hora de este viernes para aceptar la oferta de compra del BBVA, que pasa por recibir una nueva emisión del banco comprador por 4,8376 acciones del Sabadell, aunque habrá que esperar una semana para conocer el resultado de un opa que se lanzó hace 17 meses.

RENFE ESTRATEGIA

Madrid - El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, presenta este viernes el Plan director de inversiones en los talleres de Renfe a cinco años vista, una iniciativa con la que quiere dar un paso estratégico para la modernización, digitalización y crecimiento de las instalaciones de mantenimiento de la compañía pública.

UE ECONOMÍA

Luxemburgo - Los ministros de Economía y Finanzas de la UE prevén dar luz verde este viernes a que España redirija 1.240 millones de euros de fondos de recuperación a ayudas por la dana de Valencia, así como un debate sobre la directiva para armonizar los tipos impositivos mínimos al tabaco y el futuro préstamo de reparación a Ucrania, entre otros temas.

FRANCIA GOBIERNO

París - El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se ha dado de plazo hasta la noche de este viernes para designar a un primer ministro, cuya misión prioritaria será consensuar unos presupuestos para 2026 que den estabilidad al país y cumplan con los compromisos europeos.

MERCADOS COYUNTURA

Madrid - La bolsa española podría encadenar su tercera semana consecutiva al alza con pequeñas ganancias y en precios de diciembre de 2007 con la ayuda de Wall Street, en máximos histórico por el tirón de los negocios relacionados con la inteligencia artificial.

JAPÓN ECONOMÍA

Tokio - La elección de Sanae Takaichi como líder del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) de Japón podría volver a poner sobre la mesa el llamado 'Abenomics', la ambiciosa estrategia económica del fallecido exmandatario Shinzo Abe, mentor de la llamada a convertirse en la primera mujer dirigente del país.

AGENDA INFORMATIVA

Barcelona.- INDUSTRIA CAVA.- La segunda edición del Cava Meeting reúne a más de 90 profesionales internacionales del sector vitinícola. Vilafranca del Penedès (Barcelona). (Texto)

09:00h.- Madrid.- NEGOCIACIÓN COLECTIVA.- El Ministerio de Trabajo publica la estadística de convenios colectivos del mes pasado.

09:00h.- Madrid.- SOCIEDADES MERCANTILES.- El INE publica los datos mensuales de Sociedades Mercantiles en agosto de 2025. (Infografía)

09:00h.- Madrid.- TRANSPORTE VIAJEROS.- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica la cifra de usuarios del transporte público en agosto de 2025. (Texto) (Infografía)

09:40h.- Madrid.- GESTIÓN RIESGOS.- El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, interviene en la 'Brokerslink Global Conference 2025', de la red de correduría y consultoría en gestión de riesgos Brokerslink. Eurostars Madrid Tower (Pº de la Castellana, 259-B).

10:30h.- Madrid.- RENFE ESTRATEGIA.- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, presenta el Plan director de inversiones en los talleres de Renfe 2025-2030. Edificio Servicios Centrales de Renfe Ingeniería y Mantenimiento. Talleres de Renfe en Fuencarral. Calle Antonio Cabezón s/n. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:50h.- San Fernando (Cádiz).- NAVANTIA SISTEMAS.- La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, inaugura las instalaciones del Navantia COEX Naval Systems, el Centro de Excelencia de Sistemas Navales de la empresa en su factoría de San Fernando (Cádiz). Atención a medios es a las 11:30h. Astillero Navantia San Fernando. (Texto) (Foto) (Vídeo)

23:59h.- Madrid.- BBVA SABADELL.- Los accionistas del Banco Sabadell tienen hasta este viernes, incluido, para aceptar la nueva oferta del BBVA, consistente en un título de nueva emisión del BBVA por 4,8376 acciones del Sabadell. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Europa

09:00h.- Luxemburgo.- UE FINANZAS.- Los ministros de Economía y Finanzas de la UE celebran una reunión en Luxemburgo.

09:15h.- Tallin.- ESTONIA TELECOMUNICACIONES.- El primer ministro de Estonia, Kristen Michal, y el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, participan en la octava cumbre Digital de Tallin.

10:00h.- Ginebra.- TRABAJO SALUD.- La Organización Mundial de la Salud (OMS ) -en el Día de la Salud Mental- ofrece datos sobre la salud mental del personal sanitario como resultado de unas condiciones de trabajo que pueden ser muy duras.

- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz, participa en un evento en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dedicado a la salud mental. (Texto) (Vídeo)

11:00h.- Fráncfort.- VOLKSWAGEN VENTAS.- El grupo automovilístico alemán Volkswagen publica las cifras de ventas del tercer trimestre.

15:00h.- Horsens (Dinamarca).- UE TELECOMUNICACIONES.- Conferencia de prensa tras el consejo informal de ministros de Telecomunicaciones de la Unión Europea (UE). (Texto)

América

02:00h.- Lima.- PERÚ TIPOS.- El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) publica su decisión de directorio sobre la tasa de interés de referencia para octubre, que se ubicaba en 4,25 % hasta septiembre. (Texto)

18:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO TURISMO.- El Instituto Nacional de Estadística de México presenta la Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI) de agosto. (Texto)

