Scaloni elogia "la manera" como el Real Madrid y Xabi Alonso están llevando a Mastantuono

Redacción Deportes, 9 oct (EFE).- El seleccionador argentino de fútbol, Lionel Scaloni, elogió este jueves en la antesala del partido amistoso con Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami "la forma" como el Real Madrid y el entrenador Xabi Alonso están conduciendo la primera temporada de Franco Mastantuono en España.

"Su entrenador y su equipo lo están llevando muy bien. Le están dando muchos minutos y los está sabiendo aprovechar. Es un chico joven que hay que llevarlo de la manera que lo está llevando su club. Y nosotros lo mismo", expresó Scaloni durante una conferencia de prensa en la que dejó abierta la puerta a nuevos ensayos.

Pese a las buenas sensaciones que le ha dejado el volante ofensivo de 18 años que ha llegado al Real Madrid procedente del River Plate, Scaloni no garantizó que salga a la cancha en el partido contra la Vinotinto, o frente a Puerto Rico el 13 de octubre en el Soldier Field de Chicago.

"Si creemos que tiene que jugar, jugará. Está bien, con ganas. Seguro alguno de los dos partidos juegue. O los dos. Estamos contentos con su proyección. No hay que olvidar la edad que tiene", expresó.

La presencia del capitán de la Albiceleste, Lionel Messi, así como la del guardameta Emiliano Martínez y Marcos Acuña también fueron asuntos durante la comparecencia ante la prensa.

"Hemos hablado con él, como hemos hablado con todos. Todavía no hemos decidido el equipo", manifestó al aludir al Diez.

"Es evidente que me gustaría probar diferentes alternativas porque son partidos para eso, siempre respetando al rival", agregó.

Sobre 'Dibu' Martínez declaró que "está en condiciones de jugar" tras el trabajo diferenciado que ha cumplido. Y en el caso del lateral izquierdo Acuña fue enfático en afirmar que no quieren arriesgarlo. "Veremos para el segundo partido", matizó.

Consultado sobre la relación definitiva de 26 jugadores que llevará al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México fue claro y conciso: "La lista no se va a definir hasta el final".

Explicó que el número de candidatos supera el límite oficial, lo que a su juicio "es lo bueno" de este proceso previo de selección.

"La idea de estos amistosos es que a los que les toque jugar demuestren que pueden estar. A un montón los conocemos, a otros tantos no y esperamos darles minutos para que puedan demostrar", dijo.

El entrenador nacido hace 47 años en Pujato dedicó unas sentidas palabras a su compatriota y colega Miguel Ángel Russo, fallecido el miércoles en Buenos Aires a la edad de 69 años.

"Ayer recibimos la triste noticia del fallecimiento de Miguel. Estábamos todos al tanto de la situación, pero cuando sucede, y con un tipo tan querido en el mundo del fútbol que ha dejado una huella y será imborrable".

Explicó que él y la plantilla recibieron la noticia durante el entrenamiento. "A nosotros nos agarró en medio del entrenamiento y un poco descolocados porque no sabíamos qué hacer en ese momento. Estábamos un poco en shock e hicimos ese minuto de silencio", puntualizó. EFE