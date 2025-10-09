PP contrapone dimisión de consejera andaluza con la continuidad de Redondo: Son formas distintas de hacer las cosas

Espana agencias

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha señalado que la dimisión de la consejera de Salud andaluza, Rocío Hernández, por el fallo en los cribados de cáncer de mama evidencia que el PP actúa de forma "completamente distinta" al Gobierno cuando detecta un "error en la gestión", ya que, según ha dicho, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, sigue formando parte del Ejecutivo pese a los fallos en las pulseras antimaltrato.

"Son formas distintas de entender la política y de hacer las cosas", ha declarado Muñoz, en una entrevista en 'Telecinco', que ha recogido Europa Press, poco después de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, haya anunciado la dimisión de su consejera.

Al ser preguntada si con esa dimisión es suficiente o puede haber más, Muñoz ha señalado que "pedir perdón cuando ha habido un fallo" es "bueno". "El Gobierno de Pedro Sánchez con las pulseras todavía no ha pedido perdón. Exigir transparencia y que se den explicaciones es bueno", ha manifestado.

En este punto, ha indicado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "nunca" da explicaciones "absolutamente de nada", recalcando que con los fallos en las pulseras antimaltrato "hubo durante un año y pico mujeres desprotegidas" y el Gobierno "sabiéndolo, lo tapó".

UN PROTOCOLO QUE "CREÓ MONTERO" SIENDO CONSEJERA

Por el contrario, Muñoz ha indicado que Moreno ante lo que ha ocurrido con los cribados de cáncer, pone "remedio" y "cambia los protocolos". Además, ha destacado que ese protocolo lo "creó María Jesús Montero siendo consejera de Sanidad en la Junta de Andalucía".

"Y una vez que se ha visto el error la Junta de Andalucía se ha puesto en marcha para cambiarlo. Creo que es bueno", ha resaltado, para añadir que "son formas completamente distintas de tratar un error en la gestión a los que todos" se pueden "ver abocados".

Según Muñoz, "la clave" es cómo se enfrentan a esos "errores", insistiendo en que la consejera andaluza ha dimitido, con una "asunción de responsabilidades que nunca vemos en política", mientras que el Gobierno de Pedro Sánchez "nunca jamás asume responsabilidades de sus errores".

ALICIA GARCÍA EMPLAZA A SÁNCHEZ A "SEGUIR EL EJEMPLO" DE MORENO

En una línea similar, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha invitado a Sánchez a seguir el "ejemplo" de Juanma Moreno y cesar a la ministra de Igualdad por los fallos en las pulseras.

En una rueda de prensa desde la Cámara Alta, García ha indicado que las formas de actuar entre una y otra administración son "contrapuestas", puesto que Redondo ha "abandonado a las mujeres más vulnerables", es decir, a las víctimas de violencia de género, y ha "mentido" y "minimizado" el "miedo" que han sentido.

"Exigimos que siga el ejemplo y que dimita o que Sánchez la cese", ha resumido la portavoz, que ha puesto en valor las "decisiones importantes" que ha tomado el presidente andaluz, con "un plan de choque" para revertir la situación.

