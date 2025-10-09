Espana agencias

Podemos avisa que el alto el fuego en Gaza solo será permanente si se mantiene la presión contra Israel

Por Newsroom Infobae

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha advertido que el alto el fuego en Gaza solo será permanente si se mantiene la presión a Israel, al que acusa de incumplir antes otros acuerdos en su plan "colonial de exterminio".

Así lo ha trasladado este jueves mediante la red social 'X' en relación al pacto alcanzado entre el Gobierno de Benjamin Netanyahu y Hamás, en el marco de la primera fase del plan de paz para la zona propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Para Belarra, el alto el fuego será permanente "si la movilización social y política mantiene la presión", pues "Israel ya ha incumplido antes y ha intentado continuar con su plan colonial de exterminio".

Asimismo, la líder de Podemos ha proclamado que el genocidio en Gaza "solo terminará con justicia y una Palestina libre y democrática".

