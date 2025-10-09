Óscar López destaca los avances del Gobierno frente a un PP "desnortado" y "acomplejado" ante los "ultras" de Vox

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha destacado que las votaciones que el Gobierno logró sacar adelante este pasado miércoles en el Congreso de los Diputados demuestran que el Ejecutivo "avanza" y que el PP permanece "desnortado" y "acomplejado" ante los "ultras" de Vox.

López, en declaraciones a los medios de comunicación durante la 'Cumbre Global de la Alianza de Gobierno Abierto 2025' que se celebra en Vitoria-Gasteiz, se ha felicitado por el resultado de las votaciones que el Ejecutivo logró sacar adelante este pasado miércoles en el Congreso de los Diputados.

El ministro de Función Pública ha subrayado que "hoy es un día para celebrar", dado que lo ocurrido en el Congreso demuestra que "una vez más los profetas del apocalipsis han vuelto a fracasar". "Una vez más, ayer en el Congreso vimos que había una mayoría que hizo posible dos votaciones muy importantes", ha afirmado, para recordar que la aprobación del embargo de armas a Israel y la Ley de Movilidad Sostenible.

Óscar López ha indicado que ambas votaciones demuestran que el Gobierno de España "tiene apoyos y tiene un proyecto para seguir avanzando". "En definitiva, España vive un gran momento económico; el Gobierno avanza y sigue sacando adelante las leyes más importantes en el Parlamento; y la oposición vuelve a fracasar una vez más", ha manifestado López, quien ha añadido que en este contexto "se nota mucho ese desnorte que tiene muy especialmente Feijóo y el Partido Popular".

"COPIANDO A VOX Y SUS INSULTOS"

El ministro ha manifestado que Feijóo y el PP "viven preocupados de Vox y copiando a Vox sus insultos y sus propuestas", lo que hace "cada vez más pequeño" al Partido Popular.

En este sentido, López ha respondido a quienes han criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respondiera ayer con un irónico "Ánimo, Alberto" a los reproches que le dirigía en el Senado el lider de la oposición.

"Yo prefiero que me den ánimo a que me digan que 'le gusta la fruta'", ha manifestado, aludiendo así a la eufemística expresión empleada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuando se le preguntó si había llamado "hijo de puta" a Sánchez durante un debate en el Congreso que ella estaba siguiendo desde la tribuna de invitados.

López ha explicado que "es imposible combatir y competir en insultos con Ayuso, con Feijóo y con Abascal". "Es un drama lo que está pasando con la derecha en nuestro país; se ha visto tan acomplejada, que lo que está haciendo es copiar los insultos y los discursos más ultras, pero hasta el punto de que los están alimentando", ha añadido.

En este sentido, ha subrayado que "la gente, entre el original y la copia, se queda con el original", por lo que "si el PP decide competir en xenofobia con Vox, pues ya está Vox; y si el PP decide competir en machismo con Vox, pues ya está Vox". En la misma línea, ha indicado que "si el PP decide combatir con Vox en insultos, pues ya está Vox", tras lo que ha advertido de que "el problema es que el PP está copiando a Vox".

PRESUPUESTOS

Por otra parte, respecto a las negociaciones para tratar de aprobar los presupuestos para el próximo año ha afirmado ha visto en numerosas ocasiones como desde la oposición se decía "que no había una mayoría" y que, finalmente, "no han podido celebrar ese fracaso del Gobierno que siempre pronosticaban".

Óscar López ha explicado que el Gobierno seguirá trabajando, y que presentará unos presupuestos con el objetivo de que puedan "salir adelante". "Nosotros gobernamos para que en España haya 22 millones de empleados, para que suba el salario mínimo, para que suban las pensiones, para que avancemos en derechos; y eso es lo que se hace en España", ha indicado.

El ministro ha manifestado que "un buen momento, en el que España crece y crea empleo, en el que el Gobierno avanza, y en el que la oposición sigue fracasando".