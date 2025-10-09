Nordex se adjudica más contratos hasta septiembre a precios estables

Fráncfort (Alemania) 9 oct (EFECOM).- El fabricante de aerogeneradores alemán Nordex, participado por la española Acciona, se adjudicó hasta septiembre contratos por una capacidad de casi 6,7 gigavatios, un 31 % más que un año antes (5 gigavatios).

Nordex informó hoy de que los precios de venta medios por megavatio de capacidad subieron a 0,92 millones de euros por megavatio, (0,90 millones de euros por megavatio en el tercer trimestre de 2022).

La compañía alemana añadió que "los precios permanecen generalmente estables".

Nordex recibió entre julio y septiembre pedidos de 362 turbinas eólicas para proyectos en 16 países, sobre todo de Europa, en concreto en Alemania, y de Norteamérica, especialmente en Canadá.

El consejero delegado de Nordex, José Luis Blanco, se mostró confiado de poder "mantener esta trayectoria positiva en el cuarto trimestre". EFECOM