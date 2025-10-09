Milei agradece a Trump y a Estados Unidos por su apoyo financiero a Argentina

Buenos Aires, 9 oct (EFECOM).- El presidente argentino, Javier Milei, expresó este jueves su agradecimiento al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y al presidente Donald Trump por su "firme apoyo" tras el anuncio de la compra de pesos argentinos para inyectar liquidez en dólares a la economía argentina y de la finalización del marco de acción de una línea 'swap' de intercambio de divisas por 20.000 millones de dólares con el Banco Central del país suramericano.

"Gracias Scott Bessent por su firme apoyo a Argentina, y gracias al presidente Donald Trump por su visión y liderazgo. Juntos, como aliados más cercanos, construiremos un hemisferio de libertad económica y prosperidad. Trabajaremos arduamente cada día para brindar oportunidades a nuestra gente", escribió Milei en su perfil de la red social X, citando el anuncio de Bessent.

Por su parte, el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, utilizó la misma plataforma para expresar a Bessent su "agradecimiento por su apoyo inquebrantable" a su país.

"Gracias por su gran compromiso y el de todo el equipo en el Tesoro, al cual le estoy profundamente agradecido por sus incansables esfuerzos, profesionalismo, y su dedicación demostrada durante nuestras reuniones en Washington. Esta semana de arduo trabajo ha establecido una base sólida para los objetivos mutuos que nos hemos fijado", expresó el ministro.

Caputo anticipó además que las conversaciones continuarán la próxima semana, previsiblemente en el contexto de la reunión prevista para el próximo 14 de octubre entre Trump y Milei en la Casa Blanca.

Otros miembros del Gobierno de Milei se sumaron a los festejos en redes sociales, entre ellos el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien felicitó al equipo económico y publicó un mensaje en alusión a los comicios legislativos del próximo 26 de octubre: "A seguir trabajando para que nuestros hijos quieran quedarse a vivir en Argentina. Porque sépase, eso votás el 26".

"Hoy hemos comprado directamente pesos argentinos. Adicionalmente, hemos finalizado un marco de 'swap' de divisas de 20.000 millones de dólares con el Banco Central de Argentina. El Tesoro de Estados Unidos está preparado, de inmediato, para tomar cualquier medida excepcional que se requiera para proveer estabilidad a los mercados", anunció este jueves Bessent a través de su cuenta de X.

"El éxito de la agenda de reformas de Argentina es de importancia sistémica, y una Argentina fuerte y estable que contribuya a consolidar un Hemisferio Occidental próspero es de interés estratégico de Estados Unidos. Su éxito debería ser una prioridad bipartidista", añadió el funcionario.

Este anuncio se da tras cuatro días de reuniones entre representantes de ambos Gobiernos y después de que la Administración de Donald Trump manifestara que estaban listos para actuar de la manera que fuera necesaria para ayudar a Argentina a cumplir con sus obligaciones de deuda y sanear sus reservas en dólares.

"Hemos hablado de los sólidos fundamentos económicos de Argentina, incluidos los cambios estructurales ya en marcha que generarán exportaciones denominadas en dólares significativas y reservas en divisa extranjera", aseguró el secretario del Tesoro.

El mensaje de Bessent llega también tras siete jornadas consecutivas de intervención del Tesoro argentino en el mercado cambiario para no dejar escapar el precio del dólar estadounidense, llevando sus reservas de dólares al límite. EFECOM