Los bancos centrales europeos reafirman compromiso con Código Global del Mercado Divisas

Fráncfort (Alemania), 9 oct (EFECOM).- El sistema europeo de bancos centrales, incluido el Banco Central Europeo (BCE), reafirmó este jueves su compromiso con el Código Global del Mercado de divisas.

El BCE celebró la última actualización del código que se publicó en diciembre de 2024.

El Código Global del Mercado de Divisas, publicado inicialmente en 2017, son principios internacionales de buenas prácticas para promover la integridad y el correcto funcionamiento del mercado mayorista de divisas.

Hasta ahora ha sido actualizado en dos ocasiones, en julio de 2021 y en diciembre de 2024. EFECOM