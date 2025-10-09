Espana agencias

López califica de "salvajada" las palabras de Ayuso sobre el aborto y cree que las mujeres acabarán mandándola "a casa"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha calificado de "salvajada" la advertencia sobre el aborto que ha realizado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien en una respuesta a Más Madrid ha afirmado "¡váyanse a otro lado a abortar!", y se ha mostrado convencido de que, tras esta afirmación, son las mujeres las que "le van a decir a Ayuso que se vaya a su casa".

López, en declaraciones a los medios de comunicación durante la 'Cumbre Global de la Alianza de Gobierno Abierto 2025' que se celebra en Vitoria-Gasteiz, ha denunciado que la presidenta de la Comunidad de Madrid haya incurrido, con estas palabras, en "una salvajada más".

En este sentido, ha destacado la "gravedad" del mensaje de Isabel Díaz Ayuso, dado que "les ha dicho a las mujeres: 'váyanse a otro sitio a abortar'". "No sé si se refiere a que se vayan a Quirón o a que se vayan a Londres", ha dicho, para recordar que "el aborto es un derecho de las mujeres en este país que tiene que garantizar la sanidad y la sanidad madrileña".

Óscar López, en referencia a las frecuentes alusiones de la presidenta de la Comunidad de Madrid a "la libertad", ha preguntado a Ayuso "dónde está esa libertad". "¿Dónde está esa libertad de la que hablaba la señora Ayuso?, libertad para insultar, pero no hay libertad para las mujeres en la Comunidad de Madrid", ha censurado.

El ministro ha reprochado a la dirigente del PP que no haya dudado en "decir a las mujeres que se vayan a otro sitio a abortar", y se ha mostrado "convencido" de que, después de esta afirmación, son las mujeres las que "le van a decir a Ayuso que se vaya a su casa".

REGISTRO

Frente a la postura de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha subrayado que el Gobierno de España "está empeñado en garantizar el derecho de las mujeres", por lo que ha advertido al Gobierno de esa comunidad autónoma "que tiene la obligación, porque así lo establece la ley, de hacer un registro para garantizar que las mujeres puedan ser atendidas en la sanidad pública".

En este sentido, ha señalado que los últimos datos conocidos evidencian que "la inmensa mayoría de los abortos son en clínicas privadas". López ha criticado que la Comunidad de Madrid "no quiere garantizar ese derecho de las mujeres", y ha destacado que el Ejecutivo central ha remitido un requerimiento para que cumpla la ley.

"La señora Ayuso se salta todas las leyes: La ley del aborto, la ley de vivienda, la ley de memoria. Es que las leyes no se cumplen en Madrid, y la señora Ayuso no cumple las leyes", ha denunciado.

