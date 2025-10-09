La industria europea de los plásticos dice estar "al borde del precipicio"

Bruselas, 9 oct (EFECOM).- La industria europea de los plásticos está "al borde del precipicio", según la asociación empresarial Plastics Europe, que alerta de una pérdida de cuota de mercado global, de una caída de ingresos y de una transición circular "estancada" frente al auge de China.

"Pese a una modesta estabilización de los volúmenes de producción en 2024 (+0,4 %, hasta 54,6 millones de toneladas) tras una contracción récord en 2023 (-7,6 %), la cuota europea en la producción mundial ha seguido erosionándose, pasando del 22 % en 2006 a apenas el 12 % en 2024", de acuerdo al informe Plastics the FastFacts 2025 difundido por esa plataforma.

Plastics Europe agrega que los ingresos de la industria también han caído "en picado", de 457.000 millones de euros en 2022 a 398.000 millones de euros en 2024 (-13 %).

"El declive en Europa contrasta fuertemente con el auge industrial que se está produciendo en otras regiones. La producción mundial de plásticos aumentó un 4,1 % el año pasado y un 16,3 % desde 2018. Asia produce ya el 57,2 % de los plásticos del mundo y China, por sí sola, el 34,5 % (tres veces más que toda la UE)", según la fuente.

Mientras la innovación y las inversiones se aceleran en otros continentes, Europa se enfrenta a una disminución de la cifra de negocio y a una ralentización de la producción", advierte en un comunicado el presidente de Plastics Europe, Benny Mermans.

Como otras industrias, los plásticos se quejan de unos "costes energéticos desorbitados", así como de "impuestos ambientales y elevados precios de las materias primas imprescindibles para producir materiales plásticos".

Con todo, la balanza comercial negativa de polímeros plásticos de la UE ha "mejorado ligeramente", pasando de -0,8 millones de toneladas (Mt) en 2023 a -0,2 millones de toneladas en 2024, gracias a "un aumento del 10 % de las exportaciones".

"Sin embargo, los cambiantes regímenes arancelarios mundiales siguen representando una amenaza muy importante, teniendo en cuenta que Estados Unidos es la principal fuente de importaciones de polímeros en Europa, con un 18,9 % del mercado, y el cuarto mercado de exportación de polímeros de la UE, con un 7,7 % del mercado", agrega el "lobby" europeo del plástico.

Para la directora general de Plastics Europe, Virginia Janssens, "los plásticos son y seguirán siendo un material esencial que sustenta la resiliencia, la innovación y la competitividad de la industria europea"; por lo que "mantener un nivel suficiente de producción local evitará una dependencia excesiva y reforzará la seguridad de Europa".

"Las alarmas deberían sonar en la Comisión Europea y en las capitales de la UE. Nuestros líderes políticos deben decidir si Europa quiere desarrollar el primer ecosistema circular de plásticos del mundo o descarbonizarse mediante una mayor desindustrialización", agrega.

Aunque los plásticos circulares representaron el 15,4 % de la producción de la UE en 2024, esta cifra está más ligada al fuerte descenso en la producción de plásticos de origen fósil, con un 18,9 %, en lugar de a un crecimiento significativo de la producción circular, según Plastics Europe.

En volumen, la producción total de plásticos circulares de la UE se mantuvo estable en 2024 en 8,4 Mt, mientras que el reciclado mecánico apenas aumentó un 2,7 %, hasta los 7,7 Mt; mientras que el reciclado químico permaneció estático en 0,11 Mt y los plásticos de origen biológico disminuyeron un 25 %, hasta 0,6 Mt, debido a la competencia de los biocombustibles con materias primas subvencionadas.

La producción mundial de plásticos circulares, en cambio, aumentó hasta los 43,9 Mt en 2024, superando por primera vez el umbral del 10 % de la producción mundial total.

Sólo China produjo 13,4 Mt de plásticos circulares en 2024, casi el doble del volumen de Europa.

En este contexto, la asociación pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros que actúen "con urgencia y determinación" para evitar un declive irreversible del sector porque

"La ventana de oportunidad para mantener la producción y la innovación en Europa se está cerrando rápidamente", avisa Plastics Europe. EFECOM