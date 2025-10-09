La CNMC investiga posible reparto de contratos en transporte público en Castilla-la Mancha

Madrid, 9 oct (EFECOM).- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) investiga posibles acuerdos y/o prácticas concertadas para el reparto en licitaciones del servicio de transporte público de viajeros por carretera, especialmente en el ámbito del transporte escolar en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Entre los pasado días 6 y 8 de octubre, la CNMC inspeccionó las sedes de varias entidades operativas en este sector que podrían haberse repartido contratos convocados por organismos públicos en dicha comunidad.

La CNMC ha explicado este jueves en un comunicado que estas inspecciones suponen "un paso preliminar" antes de la posible apertura de un expediente sancionador y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de las empresas afectadas.

Los acuerdos entre competidores constituyen una infracción muy grave de la normativa de competencia (LDC), que puede conllevar multas de hasta el 10 % del volumen de negocio total de las empresas.

Según el organismo regulador, la investigación de los cárteles es una de las prioridades de su actuación por la gravedad de las consecuencias que tienen sobre los consumidores y el funcionamiento de los mercados.

La CNMC ha recordado que cuenta con el programa de clemencia, que permite a las empresas y asociaciones que forman parte de un cártel beneficiarse de la exención del pago de la multa, siempre y cuando aporten pruebas que ayuden a detectarlo.

También permite a las empresas que aporten información con un valor añadido significativo, una vez iniciada la investigación, beneficiarse de una reducción de la multa.

Las empresas solicitantes de clemencia quedan excluidas de la prohibición de contratar con el sector público establecida en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) para los sancionados por infracción grave en materia de falseamiento de la competencia.

El regulador dispone, asimismo, de una plataforma online de colaboración ciudadana para detectar cárteles -Sistema de Informantes de Competencia Anónimos (SICA)-, que permite informar de forma anónima sobre prácticas anticompetitivas, como acuerdos entre empresas para fijar precios u otras condiciones comerciales, o para repartirse mercados, clientes o licitaciones. EFECOM