Espana agencias

IU ve una "buena noticia" el acuerdo de alto el fuego en Gaza "si se cumple" y exige estar vigilantes con Israel

Por Newsroom Infobae

Guardar

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha afirmado que el acuerdo entre Israel y Hamás es un "buen primer paso" para un alto el fuego en Gaza "si se cumple" y reclama que para consolidarlo debe llegar el fin de la ocupación de los territorios palestinos. Por ello, ha instado a la comunidad internacional que supervise que Israel no lo rompe.

A través de una serie de mensajes en las redes sociales, Maíllo ha dicho que el pacto de esta madrugada, en el marco de la primera fase del plan planteado por Estados Unidos, es una "buena noticia" que se debe celebrar aunque no se conocen de momento los detalles concretos.

Así, ha subrayado que IU incide en que lo urgentes es la "apertura inmediata de un corredor de ayuda humanitaria estable y permanente", que debe darse "sin condiciones" dado que el pueblo gazatí lleva dos años muriendo de hambre.

"Este acuerdo debe consolidarse en un alto al fuego definitivo y permanente, en el fin de la ocupación de Palestina y en la entrada ilimitada de toda la ayuda humanitaria. Solo así podrá llegar el fin del genocidio", ha argumentado Maíllo.

NO SERÍA LA PRIMERA VEZ QUE ISRAEL "INCUMPLE LO ACORDADO"

Sin embargo, ha advertido de que no sería la "primera ocasión en que el régimen israelí incumple lo acordado, por lo que la vigilancia debe ser máxima, especialmente tras el intercambio de los presos".

"La Comunidad Internacional debe asegurar un estricto cumplimiento del acuerdo por parte de Israel", ha agregado para destacar que si el pueblo palestino está celebrando este paso, IU acepta y respalda esta decisión tomada.

De todas formas, ha lanzado que IU rechaza que "Gaza se convierta en un protectorado colonial" y tampoco va a permitir que los "crímenes" cometidos por el Gobierno de Israel "queden impunes".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Tellado avisa a Sánchez que "mentir" en la comisión de investigación del Senado "puede tener consecuencias penales"

Tellado avisa a Sánchez que

El novio de Ayuso pide al Supremo que mantenga la fianza al fiscal general: "No es el Estado", es "un acusado"

El novio de Ayuso pide

Óscar López destaca los avances del Gobierno frente a un PP "desnortado" y "acomplejado" ante los "ultras" de Vox

Óscar López destaca los avances

Un hombre acepta dos años de prisión por violar a una mujer en Oleiros (A Coruña) en casa de una amiga común

Infobae

López califica de "salvajada" las palabras de Ayuso sobre el aborto y cree que las mujeres acabarán mandándola "a casa"

López califica de "salvajada" las
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Qué pasa si llueve en

Qué pasa si llueve en el desfile del Día de la Hispanidad: las unidades y militares que se ven afectados

González Amador, el novio de Ayuso, pide al Supremo que no le perdone la fianza al fiscal general

Procedente el despido de una teleoperadora que durante dos meses realizó 1.500 llamadas pero ninguna acabó en venta

El Puerto de Barcelona recibirá tres buques de la Armada para participar en el Salón Náutico: llegarán dos cazaminas y una fragata

Una empresa denuncia un robo y pide 48.224 euros a su aseguradora: no tendrá que pagarlo porque no se pudo demostrar que el delito realmente ocurriera

ECONOMÍA

Números ganadores del Super Once

Números ganadores del Super Once del Sorteo 1

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Yolanda Díaz ampliará a 10 días el permiso por fallecimiento y creará uno nuevo para cuidados paliativos

Unos ancianos donan la vivienda a su hijo y su otra hija le acusa de estar vaciando sus pensiones para reformarla: 857 euros cada mes

“Ningún sindicato en Suecia deja que un trabajador gane menos de 2.150 euros al mes”: un economista lo explica

DEPORTES

Guardiola quiso llevarse a Dani

Guardiola quiso llevarse a Dani Güiza al Barcelona, pero hubo un jugador que lo impidió: “No le voy a perdonar”

Jugó en el Atlético de Madrid o el Valencia, su rodilla no le permitió seguir y ahora es inversor inmobiliario: “Tuve que buscar otras fuentes de ingresos”

Cristiano Ronaldo se convierte en el primer y único futbolista multimillonario: de dónde viene su fortuna

Piqué vuelve a cargar contra los árbitros durante un partido del Andorra: “Esto es una puta vergüenza”

Un exjugador del Real Madrid muestra su apoyo a Israel, país en el que jugó unos años: “Estoy orgulloso de amar y ser amado por el pueblo israelí”