IU ve una "buena noticia" el acuerdo de alto el fuego en Gaza "si se cumple" y exige estar vigilantes con Israel

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha afirmado que el acuerdo entre Israel y Hamás es un "buen primer paso" para un alto el fuego en Gaza "si se cumple" y reclama que para consolidarlo debe llegar el fin de la ocupación de los territorios palestinos. Por ello, ha instado a la comunidad internacional que supervise que Israel no lo rompe.

A través de una serie de mensajes en las redes sociales, Maíllo ha dicho que el pacto de esta madrugada, en el marco de la primera fase del plan planteado por Estados Unidos, es una "buena noticia" que se debe celebrar aunque no se conocen de momento los detalles concretos.

Así, ha subrayado que IU incide en que lo urgentes es la "apertura inmediata de un corredor de ayuda humanitaria estable y permanente", que debe darse "sin condiciones" dado que el pueblo gazatí lleva dos años muriendo de hambre.

"Este acuerdo debe consolidarse en un alto al fuego definitivo y permanente, en el fin de la ocupación de Palestina y en la entrada ilimitada de toda la ayuda humanitaria. Solo así podrá llegar el fin del genocidio", ha argumentado Maíllo.

NO SERÍA LA PRIMERA VEZ QUE ISRAEL "INCUMPLE LO ACORDADO"

Sin embargo, ha advertido de que no sería la "primera ocasión en que el régimen israelí incumple lo acordado, por lo que la vigilancia debe ser máxima, especialmente tras el intercambio de los presos".

"La Comunidad Internacional debe asegurar un estricto cumplimiento del acuerdo por parte de Israel", ha agregado para destacar que si el pueblo palestino está celebrando este paso, IU acepta y respalda esta decisión tomada.

De todas formas, ha lanzado que IU rechaza que "Gaza se convierta en un protectorado colonial" y tampoco va a permitir que los "crímenes" cometidos por el Gobierno de Israel "queden impunes".