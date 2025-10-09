Espana agencias

Inverco cifra en 10.000 millones el ahorro perdido por rebaja de los límites de aportación

Por Newsroom Infobae

Madrid, 9 oct (EFECOM).- El presidente de Inverco, Ángel Martínez-Aldama, ha advertido este jueves de que en los últimos cuatro años se han perdido 10.000 millones de euros en ahorro a largo plazo para la jubilación, consecuencia de la rebaja de los límites de aportación a los planes de pensiones aprobado por el Gobierno.

Para el presidente de Inverco, las reformas acomedidas en los últimos años por el Ejecutivo en materia de planes de pensiones han sido "claramente regresivas en el aspecto fiscal", y ha criticado que el impulso que se ha querido dar a los planes de empleo de autónomos y pymes "ha sido claramente un fracaso".

De la misma manera, ha asegurado respecto a los planes de empleo que la administración pública "es la primera que tiene dar ejemplo", ya que no hace aportaciones desde el año 2010.

Pese a todo ello, el presidente de Inverco espera que esta situación se revierta gracias a los "vientos de cola que vienen de Europa", donde "por primera vez se ha visto un programa ambicioso de ahorro e inversión".

Europa está en necesidad de obtener financiación, y los poderes públicos tienen que estimular el ahorro privado, ha dicho Martínez Aldama.

En la inauguración del acto, el presidente y consejero delegado de la gestora Cobas Asset Management, Francisco García Paramés, también ha advertido de que, en medio del debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones, la mentalidad del pequeño inversor hacía el ahorro tiene que cambiar y mejorar.

García Paramés ha asegurado que dentro del debate de las pensiones, que considera "crucial", se habla mucho de la demografía, aunque en su opinión, "el único problema son los pasivos." "Hay que ver si esos pasivos son pagables o sostenibles", ha concluido. EFE

