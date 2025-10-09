Industria adjudica 41 nuevas ayudas del Perte agroalimentario por 13,3 millones de euros

Madrid, 9 oct (EFECOM).- El Ministerio de Industria y Turismo ha adjudicado 41 nuevas ayudas de la segunda convocatoria del proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (Perte) agroalimentario, por 13,3 millones de euros.

En resolución provisional, difundida este jueves por el ministerio, recibirán ayudas 36 empresas del sector de diez comunidades autónomas, entre las que destacan la valenciana Anitin Panes Especiales, con cerca de 2,5 millones de euros.

La empresa Industrias Cárnicas Lorente (Cuenca) obtendrá más de un millón de euros; Sánchez Romero Carvajal (Huelva), también más un millón de euros; Carnes Frescas Hermanos Molina (Murcia), 885.000 euros; y Almendras Llopis (Alicante), casi 630.000 euros, entre otras.

Industria ha resaltado que el objetivo de este Perte es fortalecer la competitividad y resiliencia del sector agroalimentario, y favorecer el empleo de calidad y el arraigo territorial de las empresas, especialmente en las pequeñas y medianas empresas.

El pasado agosto, el Ministerio aprobó la adjudicación provisional de 30 nuevos proyectos del Perte Agroalimentario, por valor de 14,5 millones de euros, correspondientes a la segunda convocatoria, tras una primera convocatoria en la que fueron repartidos 182 millones de euros entre 286 proyectos primarios de 224 empresas. EFECOM