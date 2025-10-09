Espana agencias

Industria adjudica 41 nuevas ayudas del Perte agroalimentario por 13,3 millones de euros

Por Newsroom Infobae

Guardar

Madrid, 9 oct (EFECOM).- El Ministerio de Industria y Turismo ha adjudicado 41 nuevas ayudas de la segunda convocatoria del proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (Perte) agroalimentario, por 13,3 millones de euros.

En resolución provisional, difundida este jueves por el ministerio, recibirán ayudas 36 empresas del sector de diez comunidades autónomas, entre las que destacan la valenciana Anitin Panes Especiales, con cerca de 2,5 millones de euros.

La empresa Industrias Cárnicas Lorente (Cuenca) obtendrá más de un millón de euros; Sánchez Romero Carvajal (Huelva), también más un millón de euros; Carnes Frescas Hermanos Molina (Murcia), 885.000 euros; y Almendras Llopis (Alicante), casi 630.000 euros, entre otras.

Industria ha resaltado que el objetivo de este Perte es fortalecer la competitividad y resiliencia del sector agroalimentario, y favorecer el empleo de calidad y el arraigo territorial de las empresas, especialmente en las pequeñas y medianas empresas.

El pasado agosto, el Ministerio aprobó la adjudicación provisional de 30 nuevos proyectos del Perte Agroalimentario, por valor de 14,5 millones de euros, correspondientes a la segunda convocatoria, tras una primera convocatoria en la que fueron repartidos 182 millones de euros entre 286 proyectos primarios de 224 empresas. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Transportes otorga 9,6 millones en ayudas a la prejubilación de transportistas autónomos

Infobae

El Gobierno cree que el parque público quizá debe "correr" más en las zonas tensionadas

Infobae

Los accionistas del Sabadell tienen hasta mañana para aceptar la oferta del BBVA

Infobae

Rusia cosecha 130 millones de toneladas de grano y mantiene su pronóstico de 135 millones

Infobae

Ferrari anuncia su primer coche totalmente eléctrico y con más de mil caballos de potencia

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Provincial corrige al

La Audiencia Provincial corrige al juez Peinado: no habrá un segundo juicio con jurado contra Begoña Gómez por el delito de malversación

Qué pasa si llueve en el desfile del Día de la Hispanidad: las unidades y militares que se ven afectados

González Amador, el novio de Ayuso, pide al Supremo que no le perdone la fianza al fiscal general

Procedente el despido de una teleoperadora que durante dos meses realizó 1.500 llamadas pero ninguna acabó en venta

El Puerto de Barcelona recibirá tres buques de la Armada para participar en el Salón Náutico: llegarán dos cazaminas y una fragata

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2 de este 9 octubre

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

La UE no exige que España haga fijos a los interinos, pero insiste en aumentar las indemnizaciones

Números ganadores del Super Once del Sorteo 1

DEPORTES

Guardiola quiso llevarse a Dani

Guardiola quiso llevarse a Dani Güiza al Barcelona, pero hubo un jugador que lo impidió: “No le voy a perdonar”

Jugó en el Atlético de Madrid o el Valencia, su rodilla no le permitió seguir y ahora es inversor inmobiliario: “Tuve que buscar otras fuentes de ingresos”

Cristiano Ronaldo se convierte en el primer y único futbolista multimillonario: de dónde viene su fortuna

Piqué vuelve a cargar contra los árbitros durante un partido del Andorra: “Esto es una puta vergüenza”

Un exjugador del Real Madrid muestra su apoyo a Israel, país en el que jugó unos años: “Estoy orgulloso de amar y ser amado por el pueblo israelí”