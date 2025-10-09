Indra negocia crear una sociedad conjunta con Leonardo para pujar por grandes contratos

Madrid, 9 oct (EFECOM).- La tecnológica española Indra negocia la creación de una sociedad conjunta (join venture) con el gigante italiano Leonardo para pujar por los grandes contratos de ciberseguridad y ciberdefensa que se convocarán a nivel europeo, según han confirmado a EFE fuentes conocedoras de la negociación este jueves.

El objetivo de Indra es aunar sus capacidades con las de Leonardo en el ámbito de la ciberseguridad y ciberdefensa, con el fin de ampliar su cartera de contratos y garantizar sus ingresos, según ha adelantado Cinco Días.

Indra, que no ha querido hacer comentarios al respecto al ser preguntada por EFE, tiene fuerza en ciberseguridad en el ámbito civil y capacidades en el ámbito militar; mientras que Leonardo está centrado únicamente en defensa.

El reto es poder competir con otras grandes compañías europeas como la alemana Rheinmetall o la francesa Thales, que tienen un tamaño superior.

Bruselas lanzó el pasado mes de marzo un plan de rearme dotado con 800.000 millones de euros.

Ambas empresas y la alemana Rheinmetall estuvieron hace unos meses a punto de aliarse para una hipotética compra de Iveco Defense, una operación que finalmente quedó en manos de Leonardo por 1.700 millones. EFECOM