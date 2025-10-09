Espana agencias

Indra negocia crear una sociedad conjunta con Leonardo para pujar por grandes contratos

Por Newsroom Infobae

Guardar

Madrid, 9 oct (EFECOM).- La tecnológica española Indra negocia la creación de una sociedad conjunta (join venture) con el gigante italiano Leonardo para pujar por los grandes contratos de ciberseguridad y ciberdefensa que se convocarán a nivel europeo, según han confirmado a EFE fuentes conocedoras de la negociación este jueves.

El objetivo de Indra es aunar sus capacidades con las de Leonardo en el ámbito de la ciberseguridad y ciberdefensa, con el fin de ampliar su cartera de contratos y garantizar sus ingresos, según ha adelantado Cinco Días.

Indra, que no ha querido hacer comentarios al respecto al ser preguntada por EFE, tiene fuerza en ciberseguridad en el ámbito civil y capacidades en el ámbito militar; mientras que Leonardo está centrado únicamente en defensa.

El reto es poder competir con otras grandes compañías europeas como la alemana Rheinmetall o la francesa Thales, que tienen un tamaño superior.

Bruselas lanzó el pasado mes de marzo un plan de rearme dotado con 800.000 millones de euros.

Ambas empresas y la alemana Rheinmetall estuvieron hace unos meses a punto de aliarse para una hipotética compra de Iveco Defense, una operación que finalmente quedó en manos de Leonardo por 1.700 millones. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Tellado avisa a Sánchez que "mentir" en la comisión de investigación del Senado "puede tener consecuencias penales"

Tellado avisa a Sánchez que

El novio de Ayuso pide al Supremo que mantenga la fianza al fiscal general: "No es el Estado", es "un acusado"

El novio de Ayuso pide

Óscar López destaca los avances del Gobierno frente a un PP "desnortado" y "acomplejado" ante los "ultras" de Vox

Óscar López destaca los avances

IU ve una "buena noticia" el acuerdo de alto el fuego en Gaza "si se cumple" y exige estar vigilantes con Israel

IU ve una "buena noticia"

Un hombre acepta dos años de prisión por violar a una mujer en Oleiros (A Coruña) en casa de una amiga común

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Qué pasa si llueve en

Qué pasa si llueve en el desfile del Día de la Hispanidad: las unidades y militares que se ven afectados

González Amador, el novio de Ayuso, pide al Supremo que no le perdone la fianza al fiscal general

Procedente el despido de una teleoperadora que durante dos meses realizó 1.500 llamadas pero ninguna acabó en venta

El Puerto de Barcelona recibirá tres buques de la Armada para participar en el Salón Náutico: llegarán dos cazaminas y una fragata

Una empresa denuncia un robo y pide 48.224 euros a su aseguradora: no tendrá que pagarlo porque no se pudo demostrar que el delito realmente ocurriera

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

La UE no exige que España haga fijos a los interinos, pero insiste en aumentar las indemnizaciones

Números ganadores del Super Once del Sorteo 1

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Yolanda Díaz ampliará a 10 días el permiso por fallecimiento y creará uno nuevo para cuidados paliativos

DEPORTES

Guardiola quiso llevarse a Dani

Guardiola quiso llevarse a Dani Güiza al Barcelona, pero hubo un jugador que lo impidió: “No le voy a perdonar”

Jugó en el Atlético de Madrid o el Valencia, su rodilla no le permitió seguir y ahora es inversor inmobiliario: “Tuve que buscar otras fuentes de ingresos”

Cristiano Ronaldo se convierte en el primer y único futbolista multimillonario: de dónde viene su fortuna

Piqué vuelve a cargar contra los árbitros durante un partido del Andorra: “Esto es una puta vergüenza”

Un exjugador del Real Madrid muestra su apoyo a Israel, país en el que jugó unos años: “Estoy orgulloso de amar y ser amado por el pueblo israelí”