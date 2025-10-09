Espana agencias

Indra fimra un acuerdo con Sirt para aumentar capacidades de ciberdefensa y del espacio

Por Newsroom Infobae

Madrid, 9 oct (EFECOM).- Indra Group ha firmado este jueves un acuerdo de intenciones con Sirt, empresa de ciberserguridad de Barcelona, para aumentar las capacidades y formar equipos multidisciplinares que colaboren en el desarrollo de sistemas avanzados dirigidos a los ámbitos de ciberdefensa y del espacio.

En un comunicado Indra Group destaca que este acuerdo les permite "estar preparados para aumentar nuestra capacidad de desarrollar soluciones ciber".

Ambos grupos pretenden "impulsar soluciones en un contexto en el que las amenazas ciber están a la orden del día”, según ha resaltado Ángel Escribano, presidente ejecutivo de Indra Group.

Para Oriol Oltra, director de Estrategia de SIRT, "nuestra intención es liderar juntos la ciberseguridad en España en un entorno exigente y retador como la ciberdefensa y el espacio".

"Los equipos multidisciplinares Indra-Sirt -se explica en la nota- se centrarán en el desarrollo de productos avanzados para la gestión integral de soluciones de ciberseguridad y ciberdefensa. Además, colaborarán en proyectos para reforzar las capacidades de Indra Group para la conducción de operaciones militares en el ciberespacio, incluyendo el entrenamiento para las mismas".

Añade que "esta alianza responde al interés estratégico de Indra Group por el arco mediterráneo y, particularmente, por Cataluña, con el objeto de crecer y ampliar oportunidades en los ámbitos de las comunicaciones, el espacio y la ciberseguridad".

Indra Group detalla en su nota que "cuenta con más de 3.500 trabajadores en Cataluña y planea crecer en todas las áreas de negocio. En el caso concreto de la ciberdefensa, el objetivo es multiplicar por cuatro la plantilla actual en Cataluña dedicada a este ámbito. Indra Group trabaja con una red de cerca de 350 proveedores en el territorio, 130 de ellos ligados a defensa".

La firma del acuerdo ha tenido lugar en la sede de Indra Group en Barcelona y han asistido por parte de Indra Group Ángel Escribano, el presidente ejecutivo; José Vicente de los Mozos, CEO; y Manuel Ausaverri, director de Estrategia y M&A, y por el lado de Sirt, firmó Oriol Oltra, director de Estrategia. EFECOM

