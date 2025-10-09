Garamendi dice que España "necesita" la energía nuclear tras cambios de tensión de la red

Toledo, 9 oct (EFECOM).- El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha considerado este jueves que España "necesita la energía nuclear" después de que Red Eléctrica haya detectado durante las dos últimas semanas "variaciones bruscas de tensión" en el sistema eléctrico que pueden tener "impacto en la seguridad del suministro".

Tras participar en un foro económico en Toledo y a preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de que esos cambios de tensión puedan provocar un nuevo apagón eléctrico, ha respondido que España "tiene un mix tecnológico muy potente", de los "mejores que pueda haber en el mundo", y hay que "saber jugar muy bien" sobre el "efecto de la sostenibilidad con lo que son las tecnologías de base".

Red Eléctrica ha comunicado este miércoles que, en los últimos días, "no ha existido riesgo" en el suministro eléctrico, pese a haber observado "algunas situaciones de variaciones bruscas de tensión en el sistema, dentro de los márgenes establecidos".

Para Garamendi, esta situación "vale para una reflexión y es que necesitamos la energía nuclear", que, ha recordado, es considerada "una energía verde" y cuando se habla de dependencia hay que "hablar de las nucleares".

"En el resto de Europa se están construyendo centrales y realmente yo creo que en España es necesaria y que yo creo que hay que tener la valentía desde el punto de vista político para asumir que en estos momentos hay que tenerlas", ha defendido. EFECOM

