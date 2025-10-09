Espana agencias

Fiscalía mantiene la petición de 50 años de cárcel para el presunto yihadista de Algeciras porque tuvo "ánimo de matar"

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Fiscalía ha ratificado este jueves su solicitud de 50 años de cárcel, con eximente incompleta, para el presunto yihadista de Algeciras, Yassine Kanjaa, al considerar que el acusado padecía un trastorno, pero que no le anulaba completamente sus facultades, ya que tuvo "ánimo de matar" con una "motivación religiosa".

En el trámite de informes del juicio celebrado en la Audiencia Nacional, el fiscal ha defendido su acusación contra Kanjaa por presuntos delitos de asesinato terrorista, asesinato terrorista en grado de tentativa y lesiones terroristas por el ataque que perpetró con un machete el 25 de enero de 2023 en la ciudad andaluza, que se saldó con la muerte del sacristán Diego Valencia y varios heridos.

"No se ha practicado una prueba que, con claridad y con rotundidad, nos diga que, a partir del brote psicótico o de la esquizofrenia que padecía, dicha enfermedad anulase total y absolutamente sus facultades intelectivas y volitivas", ha recalcado.

El fiscal ha entendido acreditado que hubo "ánimo de matar" por parte de Kanjaa en base a su declaración en la fase de instrucción, cuando así lo reconoció, y que "hubo una elección de a quién quería agredir en cada sitio".

A su entender, Kanjaa quería "eliminar a los que él consideraba que eran personas incompatibles con su credo y de aterrorizar a las personas", por lo que "hubo una motivación religiosa".

El Ministerio Público se ha apoyado en informes de forenses y psiquiátricos que analizaron al acusado para mantener que el diagnóstico "sería el de cuadro psicótico de probable filiación esquizofrénica, que cursa delirios, descompensación psicótica aguda, con un importante grado de implicación afectiva y conductual, que afectaría muy severamente a sus facultades intelectivas y volitivas", pero "no anulaba completamente sus facultades intelectivas".

Con todo, el fiscal ha señalado que no hubo una postura "clara y unánime" entre los peritos que han intervenido en el juicio sobre cómo afectaba el trastorno a las facultades de Kanjaa.

Ha incidido en que coincidían en un diagnóstico de esquizofrenia, pero que discrepaban en cuanto a si era consciente de lo que hacía, ya que los peritos llamados por la defensa del acusado consideraron que "estaba completamente trastornado y que su enfermedad afectaba a sus facultades intelectuales", mientras que los de la acusación apuntaban a "un proceso de radicalización en el cual regía su conducta y la presencia de una enfermedad no explicaba totalmente su comportamiento".

El juicio quedará visto para sentencia el próximo 21 de octubre con el informe de la defensa de Kanjaa, quien se negó a declarar en la sala, aunque el tribunal accedió a la petición de acusaciones para que se visionara su declaración en la fase de instrucción, que tuvo lugar pocos días después de los hechos y en la que admitió tanto el ataque como que su objetivo era "matar".

Kanjaa declaró en aquella ocasión que quería "cortar las cabezas" de los religiosos, a los que atacó por ser "enemigos del islam y de los musulmanes", afirmando que lo hizo porque le "mandó Alá".

LA TARDE DE LOS HECHOS

En su escrito de acusación, la Fiscalía relata que, sobre las 18.30 horas de aquel día, Kanjaa entró en la iglesia de San Isidro de la ciudad e increpó a una persona que se encontraba en su interior, diciéndole: "¿Por qué crees en una escayola?", mientras señalaba una imagen de la Virgen.

"Después cogió una Biblia y la golpeó contra un banco. Yassine salió de la iglesia sobre las 18.45 horas gritando 'El mundo se va a acabar' y 'Allah'", apunta, antes de señalar que después se dirigió a su casa, apagó su teléfono móvil y cogió "un machete de grandes dimensiones que guardaba habitualmente bajo su cama".

Sobre las 19.00 horas, en la calle Cristóbal Colón, se cruzó con un hombre y lo acometió por la espalda, propinándole un golpe a la altura de la ceja derecha, rompiéndole las gafas. "Luego lo golpeó en el hombro y en el pecho mientras le gritaba 'Tú trabajas para la magia' y le enseñó el machete que llevaba bajo sus ropas", indica el escrito, que añade que el hombre huyó del lugar.

Un cuarto de hora después, según el Ministerio Público, Kanjaa regresó a la iglesia de San Isidro y entró blandiendo el machete. "En ese momento se estaba celebrando misa, a la que asistían unas diez personas. Yassin se dirigió al altar y el sacerdote que oficiaba la misa intentó salir por el pasillo central de la iglesia. Yassine lo persiguió y lo golpeó, provocando que éste cayese al suelo en el mismo pasillo", explica el escrito.

Según describe el fiscal, Kanjaa le asestó con fuerza un golpe con el machete en la nuca. A continuación, salió de la iglesia de San Isidro y se dirigió a la de Nuestra Señora de la Palma, en la Plaza Alta, separadas por unos 200 metros. Entró a las 19.28 horas en el patio del templo, donde se encontraba el sacristán.

"Yassine se fue hacia él y comenzó a golpearlo con el machete", relata la Fiscalía, que explica que el religioso intentó protegerse con una silla y salió del patio de la iglesia a la Plaza Alta, mientras Yassine lo perseguía y lo golpeaba con el arma.

Entonces Valencia, el sacristán asesinado, cayó al suelo en mitad de la plaza. Kanjaa "se dirigió a él y le propinó dos golpes fuertes con el machete, uno en el cuello y otro en la cabeza, ocasionándole las lesiones que le produjeron la muerte", señala.

La Fiscalía sostiene que Kanjaa experimentó en los meses anteriores al ataque "un proceso de radicalización, asumiendo las tesis más rigoristas del islam, que defienden la incompatibilidad de esta religión con los principios y valores de otras religiones", por lo que considera que "eligió los lugares de su acción, dos templos de la iglesia católica", agrediendo a un "sacerdote y un sacristán en estas dos iglesias, con la intención de ocasionarles la muerte y con la finalidad de aterrorizar a los cristianos".

Y aunque incide en que el acusado en el momento de los hechos presentaba "una descompensación psicótica aguda con importante grado de implicación afectiva y conductual, que afectaría muy severamente a sus capacidades volitivas e intelectivas", deja claro que "no estaban totalmente anuladas por su enfermedad", por lo que ve "como incompleta la eximente de anomalía o alteración psíquica".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Audiencia Nacional cita como investigado al dueño de Gotham por difundir información engañosa sobre Grifols

La Audiencia Nacional cita como

La comisión del Congreso sobre 'cloacas' y 'Pegasus', obligada a pedir una prórroga tras cinco meses sin comparecencias

La comisión del Congreso sobre

Ábalos bromeó con Koldo sobre deducirse del IRPF "donativos" a mujeres: "Ingresa 100 a Michel, no tiene ni para comida"

Ábalos bromeó con Koldo sobre

PP contrapone dimisión de consejera andaluza con la continuidad de Redondo: Son formas distintas de hacer las cosas

PP contrapone dimisión de consejera

Podemos avisa que el alto el fuego en Gaza solo será permanente si se mantiene la presión contra Israel

Podemos avisa que el alto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juanma Moreno limita el fallo

Juanma Moreno limita el fallo de los cribados a un error marginal e insiste que el sistema “funciona”

La Audiencia Provincial corrige al juez Peinado: no habrá un segundo juicio con jurado contra Begoña Gómez por el delito de malversación

Qué pasa si llueve en el desfile del Día de la Hispanidad: las unidades y militares que se ven afectados

González Amador, el novio de Ayuso, pide al Supremo que no le perdone la fianza al fiscal general

Procedente el despido de una teleoperadora que durante dos meses realizó 1.500 llamadas pero ninguna acabó en venta

ECONOMÍA

Esther Juara, enfermera viviendo en

Esther Juara, enfermera viviendo en Noruega: “Nadie gana menos de 3.000 euros al mes. Aspirar a más es mucho más fácil aquí”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2 de este 9 octubre

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

La UE no exige que España haga fijos a los interinos, pero insiste en aumentar las indemnizaciones

DEPORTES

Marcos Llorente: las fumigaciones, su

Marcos Llorente: las fumigaciones, su rutina alimentaria y su vuelta a la Selección

Mbappé mete en problemas a un policía por un buen gesto: proponen la jubilación anticipada del agente

Guardiola quiso llevarse a Dani Güiza al Barcelona, pero hubo un jugador que lo impidió: “No le voy a perdonar”

Jugó en el Atlético de Madrid o el Valencia, su rodilla no le permitió seguir y ahora es inversor inmobiliario: “Tuve que buscar otras fuentes de ingresos”

Cristiano Ronaldo se convierte en el primer y único futbolista multimillonario: de dónde viene su fortuna