Evita la pena de prisión por un delito de agresión sexual a una vecina a la que encerró en su piso en Lugo

Un hombre mayor ha sido condenado, tras llegar a un acuerdo con la acusación, a una multa de 2.700 euros por un delito de agresión sexual a una vecina suya en un edificio de Lugo.

Los hechos se remontan a 2022, cuando la mujer fue a ver a la esposa del acusado, que estaba encamada. Al salir de la habitación, el hombre la sujetó y se restregó contra ella, invitándola a mantener relaciones sexuales.

La mujer se negó, pero cuando intentó salir, descubrió que el piso estaba cerrado con llave aunque, un tiempo después, fue el propio acusado el que le abrió la puerta.

En un principio el fiscal solicitaba por el delito de agresión sexual dos años de prisión, al que sumaba 360 euros de multa por otro de lesiones.

INDEMNIZACIÓN

Finalmente, el ministerio público retiró esta petición para sustituirla por la multa económica de 2.700 euros, al servir como atenuante el hecho de que el hombre reparó el daño con una indemnización de 760 euros, ya abonada a la víctima, que está en tratamiento psicológico desde los hechos.

Al hombre mayor, que se reconoció como autor de los hechos, se le retiró también la libertad vigilada, pero sobre él pesa la prohibición de acercarse a 200 metros del lugar de residencia y trabajo de la víctima por un periodo de dos año. Tampoco podrá ponerse en contacto con ella de ninguna otra manera en este mismo plazo de tiempo, ni podrá ejercer una profesión, oficio o actividad en los que tenga contacto con menores de edad.

