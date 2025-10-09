Espana agencias

El PSOE no ve problema en los pagos en metálico a sus cargos y emplaza al Senado a detallar cuántos cobran así dietas

El PSOE ha vuelto a defender este jueves los pagos en metálico a sus dirigentes, después del informe de la UCO que destapó sobres de dinero para el exministro José Luis Abalos, y ha anunciado que emplazará al Senado a detallar cuantos de sus miembros han cobrado en efectivo los gastos en los viajes de las delegaciones internacionales.

En rueda de prensa, la portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Montse Mínguez, ha justificado esta solicitud en la necesidad de que "se le quiten los fantasmas al PP", un partido que, a su juicio, "ve un sobre y ve corrupción". "Y es que, claro, cada uno interpreta, supongo, según su propia experiencia", ha apostillado.

La portavoz socialista ha querido dejar claro al PP y su líder, Alberto Núñez Feijóo, que en el PSOE "no hay financiación ilegal, ni hay sobresueldo" porque es una organización "limpia, honesta y transparente".

