El IBEX aumenta caída al 0,47 %, con los mercados europeos en tono mixto tras acuerdo Gaza

Madrid, 9 oct (EFECOM).- El IBEX 35 se decanta abiertamente por las caídas, afectado por el desplome de Puig, y este mediodía se deja el 0,47 %, aunque mantiene los 16.000 puntos, mientras que los mercados europeos mantienen un tono mixto tras el acuerdo sobre el plan de Gaza entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás.

A las 12:00 horas, el IBEX 35, tras lograr ayer un nuevo máximo anual y situarse en niveles de 2007, recoge beneficios y se deja 73,3 puntos, el 0,47 %, hasta los 15.605 puntos.

En lo que va de año, el IBEX gana un 34,6 %.

La Bolsa española se ve afectada por el desplome de las acciones de Puig, que se sitúan en 13,57 euros tras caer el 5,24 % después de que el banco americano JP Morgan haya recortado este jueves su valoración un 50 %, hasta 12,50 euros desde los anteriores 25 euros, y tras bajar su recomendación de sobreponderar a infraponderar.

En el IBEX 35, tras la caída de Puig se sitúa Repsol, que pierde el 1,74 %; Grifols, el 1,66 %; BBVA, el 1,53 %; y Sabadell, el 1,36 %.

Las bajadas de BBVA y Sabadell se producen a falta de un día de que concluya el plazo de aceptación de la opa por parte de la entidad catalana.

En el lado contrario, Solaria lidera las ganancias, con una subida del 5,31 %, continuando así su ralli alcista. Tras Solaria, Acciona e IAG suben un 1,82 %, y Acciona Enegía un 1,22 %.

En el continuo, por delante de las ganancias de Solaria se sitúa Oryzon Genomics, que sube el 8,38 %

Las bolsas europeas, por su parte, registran un comportamiento mixto, no dejándose influir por el acuerdo en Gaza, lo que frena hoy la subida del precio del oro, cuya onza está en 4.038,2 dólares.

Por su parte, el precio del petróleo se estabiliza, de modo que el barril de Brent, de referencia en Europa, se encuentra en 66,2 dólares; mientras que el de EE. UU., el Texas Intermediate, está en 62,5 dólares, antes de la apertura oficial del mercado.

Los futuros de Wall Street se muestran planos, con subidas del 0,13 % y el 0,02 % para el Dow Jones y del S&P 500, respectivamente; y con caídas del 0,04 % para el Nasdaq.

En Asia, el índice Nikkei de la Bolsa de Tokio ha cerrado en récord, con una subida del 1,77 %; el índice de referencia de la Bolsa de Shanghái ha ganado un 1,32 %; el parqué de Shenzhen se ha anotado el 1,47 % y el Hang Seng de Hong Kong se ha dejado el 0,29 %.

En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono alemán a largo plazo, considerado el de referencia, sube hasta el 2,6874 %; y el francés cae hasta el 3,507 %, con la prima de riesgo en torno a los 83 puntos básicos.

El bitcóin amplía su descenso al 0,79 %, hasta los 121.932,8 dólares. EFECOM

(Foto) (Vídeo)