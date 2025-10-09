Espana agencias

El Hang Seng retrocede un 0,29 % en un mal día para las farmacéuticas

Por Newsroom Infobae

Pekín, 9 oct (EFECOM).- El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró este jueves con una caída del 0,29 %, en una jornada marcada por los descensos entre las compañías farmacéuticas.

El selectivo perdió 76,87 puntos, hasta situarse en los 26.752,59 enteros, mientras que el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, creció apenas el 0,07 %.

Los mayores incrementos correspondieron al banco Hang Seng (25,88 %), el fabricante de productos electrónicos Lenovo (7,25 %) y la minera Zijin Mining (5,42 %).

Entre los descensos más acusados figuraron la farmacéutica Sino Biopharmaceutical (-7,49 %), la productora de semiconductores SMIC (-6,7 %) y Hansoh Pharma (-6,51 %).

El volumen de negocio de la sesión alcanzó los 386.820 millones de dólares de Hong Kong (49.715 millones de dólares, 42.805 millones de euros). EFECOM

