Espana agencias

El Brent baja un 1,55 %, hasta los 65,22 dólares tras la firma del acuerdo sobre Gaza

Por Newsroom Infobae

Guardar

Londres, 9 oct (EFECOM).- El precio del barril de petróleo Brent para entrega en diciembre bajó este jueves un 1,55 % y se situó en 65,22 dólares al cierre de la sesión en el Mercado de Futuros de Londres tras la firma del acuerdo sobre Gaza.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió 1,03 dólares con respecto a la última cotización en el International Exchange (ICE), cuando se situó en 66,25 dólares.

El Brent perdió terreno este jueves y ya roza de nuevo la barrera psicológica de los 65 dólares después de que la milicia palestina Hamás y el Gobierno israelí firmasen un acuerdo para implementar la primera fase del plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a la guerra en Gaza.

Casi de forma simultánea al cierre de la sesión, el líder de la comisión negociadora de Hamás dijo haber recibido "garantías" por parte de los países mediadores (Estados Unidos, Catar, Egipto y Turquía) de que "la guerra ha terminado por completo".

El grupo paramilitar islamista está a la espera de que el Gobierno israelí ratifique, por su parte, la primera fase de la iniciativa de Trump para Gaza, que implica el intercambio de rehenes por presos palestinos, un alto el fuego y la entrada de ayuda humanitaria.

La disminución de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio lastró el precio del Brent, que todavía no se había recuperado del desplome sufrido la semana anterior, ante los temores de un exceso de oferta en el mercado tras la decisión de la OPEP+ de aumentar su producción en noviembre, el octavo mes consecutivo. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Supremo anula la evaluación de riesgo del hogar para empresas que ayudan a dependientes

Infobae

Perú produce un 21,8% más de crudo en septiembre hasta 42.400 barriles y 6,9% menos de gas

Infobae

Temas del día de EFE Economía del jueves, 9 de octubre de 2025 (19:00 horas)

Infobae

Markus Haupt, confirmado como consejero delegado de Seat y Cupra

Infobae

UNCTAD: impacto de la guerra arancelaria fue "relativamente contenido" entre enero y junio

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía Nacional detiene al

La Policía Nacional detiene al hacker que filtró datos personales de Pedro Sánchez y altos cargos del Estado

Las pulseras “para la puta” o los cientos de euros en transferencias y encargos: los mensajes que revelan que Koldo pagaba los gastos de Ábalos

La Audiencia Nacional rechaza conceder la nacionalidad española a un ciudadano de Jordania por no acreditar “buena conducta cívica”

El Tribunal de Cuentas afirma que su labor no es la de la UCO, que habrá encontrado “algunos pagos” del PSOE no facilitados

Un error en la tramitación de la nacionalidad y un plazo incumplido dejan sin ciudadanía española a un vecino de Tudela

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Esto es lo que gana un médico en Alemania, según su especialidad: “Un recién graduado tiene un sueldo bruto de 7.000 euros”

Los mejores países para emprender un negocio, según un experto fiscal: “No todos castigan a los emprendedores con impuestos desproporcionados”

Cuenta atrás para los accionistas indecisos del Sabadell: este viernes acaba el plazo para aceptar la opa de BBVA

Garamendi ironiza con la propuesta de Yolanda Díaz de subir a 10 los días libres por fallecimiento: “Tengo que pedirme un permiso de los permisos de la ministra”

DEPORTES

Fue una leyenda del fútbol

Fue una leyenda del fútbol alemán, le trasplantaron tres veces y ahora lucha por sobrevivir: “No sé cuánto tiempo más viviré”

Marcos Llorente: las fumigaciones, su rutina alimentaria y su vuelta a la Selección

Mbappé mete en problemas a un policía por un buen gesto: proponen la jubilación anticipada del agente

Guardiola quiso llevarse a Dani Güiza al Barcelona, pero hubo un jugador que lo impidió: “No le voy a perdonar”

Jugó en el Atlético de Madrid o el Valencia, su rodilla no le permitió seguir y ahora es inversor inmobiliario: “Tuve que buscar otras fuentes de ingresos”