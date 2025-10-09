Espana agencias

EE.UU. comienza a comprar pesos para facilitar la liquidez en dólares de Argentina

Washington, 9 oct (EFECOM).- El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció este jueves que ha comenzado a comprar pesos argentinos para inyectar liquidez en dólares a la economía argentina y ha finalizado el marco de acción de una línea 'swap' de intercambio de divisas por 20.000 millones de dólares con el Banco Central argentino.

"Hoy hemos comprado directamente pesos argentinos. Adicionalmente, hemos finalizado un marco de 'swap' de divisas de 20.000 millones de dólares con el Banco Central de Argentina", ha señalado el secretario del Tesoro.

El Tesoro de Estados Unidos está preparado, de inmediato, para tomar cualquier medida excepcional que se requiera para proveer estabilidad a los mercados", concluyo Bessent en su cuenta de X. EFECOM

