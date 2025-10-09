CEOE apuesta por la inmigración para ocupar los "miles de puestos de trabajo sin cubrir"

Toledo, 9 oct (EFECOM).- El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha apostado este jueves por que España sea "un país de acogida" para poder ocupar los "miles de puestos de trabajo que hay sin cubrir".

En declaraciones a los medios de comunicación tras participar en un foro económico en Toledo, Garamendi ha defendido que se forme, tanto en España como en origen, a estas personas, y ha pedido acoger "bien a la gente que venga de fuera" y "dar una buena formación a sus hijos, a la familia, para que también sean los nuevos ingenieros del futuro".

El presidente de la patronal ha señalado a "miles de puestos de trabajo" sin cubrir en el país en ámbitos como la tecnología, la hostelería, la construcción o el transporte.

"Hay una oportunidad y yo creo que es una oportunidad donde también, sinceramente y de nuevo lo digo, España debe ser un país de acogida", ha reflexionado. EFECOM

