BNG ve "un despropósito mayúsculo" premiar a Trump con el Nobel de la Paz siendo "el principal defensor" del "genocidio"

Por Newsroom Infobae

El portavoz del Bloque Nacionalista Galego (BNG) en el Congreso, Néstor Rego, ha asegurado este jueves que su partido considera "un despropósito mayúsculo" que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pueda llevarse el Premio Nobel de la Paz por ser promotor del plan de paz en Gaza, pues le considera "el principal defensor" del "genocidio" sobre el pueblo palestino.

En todo caso, ha recalcado que el Premio Nobel está ya "muy desacreditado" y "devaluado", y en ese sentido ha recordado que el expresidente estadounidense Barack Obama obtuvo este galardón al poco de tiempo de ser elegido y por haber hecho una propuesta inicial de "detener todas las guerras", cuando en realidad lo que hizo fue "continuarlas todas e iniciar otra nuevas". "Continuó la guerra en Afganistán y alimentó la guerra en Siria, por ejemplo", ha apostillado.

En rueda de prensa en el Congreso, Rego ha explicado el acuerdo patronicano por Trump "no fue negociado inicialmente entre Israel y Palestina, sino entre el que practica el genocidio y el que ampara y apoya el genocidio, es decir, entre Netanyahu y Trump". "Que le den el Nobel de la Paz a un presidente que fue el principal defensor del genocidio que vino practicando Israel sería inconcebible", sostiene.

HAY IMPOSICIÓN DE UNA DE LAS PARTES

Preguntado en concreto por el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Israel y la organización terrorista Hamás para empezar a aplicar el plan propuesto por Estados Unidos, Rego espera que efectivamente sirva para iniciar "el camino de la paz" pero de entrada considera que es "muy difícil" cuando existen determinados puntos que implican una "imposición" de una de las partes.

Y es que, según ha recordado, la mayoría de organizaciones palestinas que rechazaron puntos esenciales del plan, entre ellos, que pueda haber un gobierno liderado por extranjeros sobre su territorio.

Con todo, el portavoz del Bloque en la Cámara Baja piensa que todo puede ser modificado "si hay voluntad" y que ahora lo que debe hacer la comunidad internacional es "acompañar" ese esfuerzo a favor de la paz.

