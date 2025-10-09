Espana agencias

BlaBlaCar respalda el proyecto de ley de Movilidad Sostenible aprobado en el Congreso

Por Newsroom Infobae

Madrid, 9 oct (EFECOM).- La empresa de movilidad compartida BlaBlaCar ha aplaudido este jueves el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible aprobado la víspera en el Congreso, que incluye la definición de "carpooling", es decir, los desplazamientos o viajes en vehículos compartidos.

Esto supone un avance para el modelo de "carpooling" que existe en España, como ya ocurre en otros países europeos, ya que se considera "una forma de viajar, complementaria al transporte público, eficiente, sostenible y que vertebra el territorio", dice BlaBlaCar en una nota.

Más allá de la definición, BlaBlaCar también celebra que este nuevo Proyecto de Ley incluya una futura aproximación, mediante reglamento, a la inclusión de los costes compartidos en un marco legal nacional con vinculación a un índice.

De hecho, los gastos en la plataforma de viajes compartidos siempre han contado con un límite ajustado al Observatorio del Transporte y la Logística en España (OTLE).

Tras la aprobación en el Congreso de los Diputados, el Proyecto de Ley será remitido al Senado para continuar su tramitación, recuerda la nota, que añade que, al procesarse por el procedimiento de urgencia, la Cámara Alta tendrá 20 días para su aprobación o para introducir modificaciones y, si esto ocurre, el texto deberá regresar al Congreso para su validación definitiva antes de su publicación en el BOE. EFECOM

EFE

