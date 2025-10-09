Ábalos bromeó con Koldo sobre deducirse del IRPF "donativos" a mujeres: "Ingresa 100 a Michel, no tiene ni para comida"

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señaló en su último informe gestiones que el exasesor Koldo García haría con dinero en efectivo de origen desconocido para el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, incluidos gastos personales, como pagos a una serie de mujeres. Los mensajes entre ambos, a los que ha tenido acceso Europa Press, muestran que el exdirigente socialista bromeó con deducirse del IRPF "estos donativos".

Así consta en el anexo documental que acompaña a ese último informe de la UCO, donde figuran las conversaciones entre Ábalos y Koldo, y con otras personas, que han llevado a la UCO a dicha conclusión.

"Ingresa 100 a Michel, que no tiene ni para comida", escribió Ábalos a Koldo el 11 de mayo de 2021. "Si aún me lo pudiera deducir estos donativos de la renta!!!", añadió. "Tú eres la polla. 5 m(inutos) lo tiene", contestó García, que posteriormente adjuntó el justificante de la transferencia.