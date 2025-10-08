Espana agencias

Urtasun insta a PP y Podemos a apoyar el embargo a Israel: "O se está con Netanyahu o con los derechos humanos"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha expresado su esperanza de que el decreto de armas a Israel que se vota este miércoles en el Congreso cuente con el apoyo de todas las fuerzas de la mayoría parlamentaria" y ha subrayado que la votación "no admite equívocos".

"O se está con Netanyahu o se está con los derechos humanos; o se está con el genocidio o se está para que España siga apretando para parar los gravísimos crímenes de guerra que están ocurriendo", ha avisado a los grupos críticos con el decreto, especialmente a Podemos y PP.

De hecho, ha advertido a los 'populares' que "acabarán pidiendo perdón como quienes respaldaron el apartheid en Sudáfrica". "Es vergonzoso, una vez más, que el PP no vaya a apoyar este real decreto. Hace algunos años hubo también muchos partidos y personalidades políticas que apoyaron el apartheid en Sudáfrica, y cuando se supo todo lo que significó ese régimen, se vieron obligados a pedir perdón. Creo que al Partido Popular le va a pasar exactamente lo mismo con el genocidio en Gaza", ha afirmado en los pasillos del Congreso.

El ministro ha asegurado que el PP "se está colocando al lado de la ignominia de la historia" y que "el tiempo les obligará a pedir perdón". En este sentido, ha hecho un llamamiento a los 'populares' para que permitan que haya un embargo legal de armas ante "el genocidio que está ocurriendo en Gaza".

