Mónica García critica que el PP cite a Sánchez en la comisión del caso Koldo: "Ánimo Alberto por su falta de proyecto"

Por Newsroom Infobae

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha criticado la decisión del PP de citar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado y cree que solo responde a su "cruzada" contra el Ejecutivo de coalición.

En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, ha empleado también la expresión que ha dirigido Sánchez hacia el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el debate de este miércoles en el Congreso para espetar un "ánimo Alberto por su falta de proyecto" político y por su "sumisión a la extrema derecha".

La también líder de Más Madrid ha arremetido contra el PP al sostener que "su única hoja de ruta" radica en no tener "ningún proyecto para el país" y "para las mujeres de Andalucía que han visto mermada su protección de la salud con el tema de las mamografías".

"Ningún proyecto tampoco para la comunidad internacional con respecto al tema de Gaza. Ningún proyecto tampoco para las mujeres que queremos seguir manteniendo el derecho al aborto. Ningún proyecto para este país, solamente esa cruzada que tiene con el presidente y con el Gobierno de España para seguir diciendo que ellos son los que deberían gobernar en un país que no le ha dado el voto en las urnas", ha espetado García.

Cuestionada sobre cómo interpreta la frase 'ánimo Alberto' que le ha dirigido Sánchez a Feijóo en el Pleno de la cámara, la ministra ha respondido que no puede ponerse en la cabeza de otros pero para ella lanza "ánimo al PP" por su "falta de sentido de estado y de la oportunidad", al estar todo el día "difamando" en su afán de "derrocar a un Gobierno legítimo".

