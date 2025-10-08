Espana agencias

Más Madrid exige la liberación de su diputada Jimena González, "secuestrada" por Israel en la segunda flotilla

Por Newsroom Infobae

Guardar

Más Madrid ha exigido este miércoles la liberación de su diputada en la Asamblea de Madrid Jimena González, "secuestrada" por Israel en aguas internacionales embarcada en la segunda flotilla que trataba de abrir un corredor humanitario marítimo en la Franja de Gaza.

González, según ha recordado la formación en un comunicado, viajaba en la Flotilla Thousand Madleens, que ya habían advertido que llegaría de forma "inminente" a las aguas cercanas a la Franja cargada con "leche de fórmula".

"Como ella misma manifestó recientemente, mientras Israel mantenga un bloqueo ilegal sobre Gaza y siga masacrando a la población Palestina, no pararán de llegar Flotillas para romper el bloqueo de Israel sobre Gaza y señalar lo que los gobiernos aún no están siendo capaces de hacer: detener el genocidio", ha añadido la formación regionalista.

EL ASALTO

El Ejército de Israel asaltaba esta madrugada los nueve barcos que integraban la Flotilla de la Libertad, una iniciativa en la que participaban ocho españoles días después del asalto militar israelí contra la Global Sumud Flotilla cuando buscaba igualmente llegar a las costas del enclave palestino.

La iniciativa ha denunciado en un primer momento un "ataque e interceptación ilegal" a las 4.34 horas (hora local) contra tres de sus barcos --'Gaza Sunbirds', 'Alaa al Najajr' y 'Anas al Sharif', que recibe el nombre del reputado periodista asesinado en agosto junto a otros cuatro compañeros de la cadena qatarí Al Yazira en un ataque de Israel-- a 120 millas náuticas (unos 220 kilómetros) de las costas de Gaza.

Posteriormente, ha resaltado que a las 7.45 horas (hora local) "el resto de los veleros de 'Thousand Madleens' y el barco 'Conscience' han sido asaltados también en aguas internacionales", a una distancia aproximada de 110 millas náuticas (alrededor de 204 kilómetros) de la costa de Gaza".

Así, ha manifestado que las personas que iban a bordo, entre ellos "médicos, periodistas y funcionarios electos", han sido "secuestrados" por las tropas israelíes, que se han hecho además con ayuda humanitaria por valor de más de 110.000 dólares (cerca de 94.720 euros) en "medicamentos, equipos respiratorios y suministros nutricionales que estaban destinados a los hambrientos hospitales de Gaza".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Feijóo anuncia que el PP citará a Sánchez en octubre en la comisión del 'caso Koldo' en el Senado

Infobae

Israel asalta en aguas internacionales las embarcaciones de la nueva flotilla a Gaza, en la que van ocho españoles

Israel asalta en aguas internacionales

Feijóo lamenta la muerte de 4 personas en el derrumbe de un edificio en Madrid y agradece a los servicios de emergencias

Feijóo lamenta la muerte de

Podemos tacha de "indignante" la decisión del PSOE de no apoyar la ILP para acabar con el blindaje a la tauromaquia

Podemos tacha de "indignante" la

Yolanda Díaz y Urtasun acusan al PSOE de frustrar una "oportunidad histórica" al frenar la ILP contra la tauromaquia

Yolanda Díaz y Urtasun acusan
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Ministerio del Interior pagará

El Ministerio del Interior pagará seis millones de euros a la empresa que suministre ropa térmica a los policías nacionales durante los próximos tres años

Detenidas dos personas por el alunizaje en una tienda de Chanel en París: robaron 500.000 euros en bolsos de lujo

Cambio de cromos en el PP: Fabra recibe la Comisión de la UE tras dimitir por los conflictos de intereses de su hijo y Francisco Conde asume la de Defensa

Procedente el despido de una dependienta de Oysho que fue demandada por dos compañeras de amenazas, insultos y conductas violentas

Barcelona estrena la 38ª edición del Salón Internacional del Caravaning con récord de expositores: más de 700 modelos de vehículos

ECONOMÍA

Cristian, albañil: “No puedo permitir

Cristian, albañil: “No puedo permitir que un oficial de primera esté cobrando 1.700 euros y el peón cobre casi 1.600, solo 100 euros de diferencia”

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 8 de octubre

Actualización del tipo de cambio dólar-euro hoy 8 de octubre

“Es un trabajo penoso”: los servicios de asistencia en tierra de los aeropuertos exigen su jubilación anticipada por peligrosidad

El valor de las hipotecas se dispara casi un 29% y el precio medio de las viviendas financiadas supera los 305.000 euros

DEPORTES

Jordi Alba, el ‘partner in

Jordi Alba, el ‘partner in crime’ de Messi: le llamaban el ‘folleti’ en el Barça, conquistó una Champions y levantó una Eurocopa

Toni Kroos carga contra el FC Barcelona y su dependencia a varios jugadores: “Cualquier equipo les puede hacer daño”

El mensaje de Topuria que evidencia que su vuelta está cerca: “El rey está llegando… Nadie está a salvo. ¡La toma de poder continúa!”

Jordi Alba anuncia que se retirará cuando termine la temporada: “Ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida”

El Atlético ficha a Mateu Alemany: lideró la época dorada del Mallorca, pasó por el Barça y su nombre sonó para el equipo de Rocha en la RFEF