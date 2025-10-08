Espana agencias

Madrid asegura que fue decisión personal de diputada de MM alistarse a la "pseudo flotilla" para hacer "propaganda"

Por Newsroom Infobae

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha asegurado este miércoles que ha sido una decisión personal de la diputada de Más Madrid Jimena González alistarse en una "pseudo flotilla", con ayuda para la Franja de Gaza, con el objetivo de hacer "propaganda".

Lo ha expresado así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno desde Navalcarnero, después de que Más Madrid haya remitido una carta al presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, y al Gobierno de la Comunidad encabezado por Isabel Díaz Ayuso para que tomen "todas las medidas que estén a su alcance" ante el "secuestro de una diputada electa".

"La Asamblea de Madrid no ha enviado a ningún diputado, ni a esa flotilla, ni a ninguna otra, ha ido a título personal", ha defendido el consejero, quien ha criticado que la izquierda esté centrada en estas cuestiones y no es "pulseras antimaltrato", para que no se hable de "Koldo (García) ni de (José Luis) Ábalos", a la vez que ha reprochado que necesitan "sacar banderas que no son causas" sino que son "excusas".

García Martín ha aseverado que la flotilla es un "instrumento de propaganda y agitación" ya que "no transportaba ni llevaba nada", además de asegurar que no iba con la intención de "ayudar absolutamente a nadie". "Era simplemente una performance para tratar, insisto, de esgrimir una bandera que se les ha vuelto a caer", ha afirmado.

Considera el consejero que con la bandera palestina intentan "tapar los escándalos y las carencias que tiene este Gobierno (de España)", además de expresar que en Más Madrid se han convertido en los "pagafantas" del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez.

