La activista de la flotilla Reyes Rigo seguirá detenida al menos tres días más

La activista española Reyes Rigo, detenida por Israel el pasado 1 de octubre cuando viajaba a bordo de la Global Sumud Flotilla, seguirá bajo custodia israelí al menos tres días más, tal como ha dictaminado este miércoles un tribunal tras una prórroga previa decretada el lunes por la Policía.

Rigo es la única de los 49 españoles que viajaban a bordo de la flotilla con ayuda humanitaria para Gaza que sigue detenida en Israel como resultado de que propinó supuestamente un mordisco el domingo pasado a un funcionario de la prisión en la que está recluida, según denunció la Policía israelí.

Estaba previsto que la activista balear compareciera este miércoles nuevamente y se esperaba que pudiera ser liberada. Sin embargo, durante su intervención en el Pleno del Congreso, el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, ha informado de que "sigue todavía retenida y tendrá otra vista oral". Según ha precisado, el cónsul de España en Tel Aviv ha podido hablar con ella y también está en contacto con su familia.

Un tribunal de Beerseba ha confirmado que Rigo permanecerá en prisión tres días más, pese a que la Policía llegó a reclamar a dicha corte que el periodo de custodia se ampliara cinco días, informa el periódico 'Yedioth Ahronoth'. El juez ha tenido en cuenta que la defensa abogaba por una rápida deportación de la activista.

Por otra parte, Albares ha asegurado que los ocho españoles que viajan a bordo de la nueva flotilla que Israel ha interceptado en las últimas horas en aguas internacionales cuando se dirigía a Gaza van a recibir "toda la protección consular".

"Van a seguir un protocolo similar al que siguió la primera flotilla", ha añadido. "Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores no vamos a escatimar ningún esfuerzo para que consigan recuperar la libertad lo antes posible", ha recalcado.

Previamente, había informado de que el cónsul se había desplazado al puerto israelí de Asdod, a donde serán trasladados los integrantes de la flotilla, para poder brindarles la atención necesaria.